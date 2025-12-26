17:29
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Власть

Садыр Жапаров об участии в выборах: 71 делегат IV Народного курултая соврал мне

Во второй день народного курултая 26 декабря один из делегатов задал вопрос, связанный с выборами. Тогда президент КР Садыр Жапаров ответил ему.

По его словам, касаясь темы выборов депутатов Жогорку Кенеша, он с сожалением отметил, что наши граждане проявляют низкую активность при голосовании.

«В то же время я обратился к залу и спросил, кто из делегатов участвовал в последних выборах, попросив тех, кто голосовал, поднять руки. Все без исключения подняли руки. Это также было показано в прямом эфире. Я заранее предупредил, что ведется видеосъемка. Меня удивило и немного огорчило то, что некоторые делегаты, избранные от своих регионов, не задумываясь, солгали.

Центральная избирательная комиссия подтвердила, что 71 делегат курултая не участвовал в голосовании. Я не стану их ставить в неловкое положение и называть имена. Каждый из них и так все знает», — добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/356282/
просмотров: 964
Версия для печати
Материалы по теме
Завершил свою работу IV Народный курултай
Эки күнгө созулган IV Элдик курултай жыйынтыкталып, резолюция кабыл алынды
Садыр Жапаров: «Кыргызстан 2035-жылга чейин тышкы карызын толугу менен кутулат»
Садыр Жапаров — о «чимкириках» и явке на выборах — всего 37 процентов
Президент поручил проверить, кто из делегатов курултая проголосовал на выборах
Пока рано: президент Кыргызстана против расширения полномочий курултая
Мигранттардын шайлоого катышуусу жөнүндөгү мыйзамы каралышы мүмкүн
Президент поддержал снижение числа агитаторов и пересмотр избирательного залога
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах
Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплата педагогов и&nbsp;медработников будет повышена на&nbsp;100 процентов С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
Кабмин продлил новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане до&nbsp;12&nbsp;января 2026 года Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
26 декабря, пятница
17:22
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяю...
17:12
В Бишкеке милиция задержала пьяного дебошира
17:03
Масла и аккумуляторы — под особый учет: вводятся новые экологические нормы
16:44
Для Ташкента тоже разработали дизайн-код города
16:38
Завершил свою работу IV Народный курултай