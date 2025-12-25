20:46
Каждая третья смерть от травм в Европе и Центральной Азии связана с алкоголем

Каждая третья смерть от травм и насилия в странах Европы и Центральной Азии связана  с употреблением алкоголя. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чаще всего это самоповреждения, дорожно-транспортные происшествия и падения. Эксперты подчеркивают: ни одно другое психоактивное вещество не вызывает столь масштабного ущерба — как случайного, так и намеренного.

Региональный советник ВОЗ по вопросам алкоголя Карина Феррейра-Боржес отмечает, что алкоголь не только вызывает серьезные неинфекционные заболевания, включая семь видов рака, но и резко снижает способность человека контролировать свое поведение, ухудшает координацию и реакцию, повышая склонность к рискованным действиям. Поэтому он так часто становится причиной предотвратимых травм и смертей.

Отмечается, что алкоголь остается одним из наиболее устойчивых факторов, провоцирующих агрессию и насилие. Он наносит вред не только пьющему человеку, но и окружающим — особенно женщинам и детям.

При этом официальная статистика отражает лишь малую часть реального масштаба проблемы, поскольку многие случаи остаются незамеченными из-за стигмы и страха обратиться за помощью.

Особую тревогу в ВОЗ вызывает влияние алкоголя на подростков и молодых взрослых людей. В этой возрастной группе он является ведущим фактором получения инвалидности и преждевременной смерти, прежде всего из-за травм.

ВОЗ призывает страны региона к активным и целенаправленным действиям. Среди наиболее эффективных мер эксперты называют повышение цен и налогов на алкоголь, ограничение времени и мест его продажи, жесткое регулирование маркетинга спиртных напитков, усиление контроля за вождением в нетрезвом виде, а также внедрение в медицинских учреждениях раннего выявления вредоносного употребления алкоголя среди пациентов.

Ранее сообщалось, что алкоголь может привести к деменции.

В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем. Бывший министр здравоохранения предлагал поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя.
