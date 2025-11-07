В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем

Алкоголь способствует развитию более 200 заболеваний и состояний и является ведущим фактором риска неинфекционных заболеваний (НИЗ), включая цирроз печени, рак, сердечно-сосудистые заболевания и психические расстройства. Об этом сообщает Минздрав.

По данным ведомства, в Кыргызской Республике на НИЗ приходится более 80 процентов всех случаев смерти, при этом алкоголь является причиной почти каждого десятого.

Около 2,5 тысячи смертей в год в стране связаны с алкоголем.

Алкоголь также является причиной примерно 11 процентов всех смертей от травм в стране и одна из каждых шести смертей от дорожно-транспортных происшествий.

В Минздраве добавили, что Всемирная организация здравоохранения определяет повышение акцизного налогообложения на алкогольные напитки как одну из наиболее экономически эффективных мер политики, направленных на сокращение потребления алкоголя и профилактику НИЗ.

Хорошо продуманные налоги на алкоголь помогают:

• сократить общее потребление и связанный с ним вред, обеспечив недоступность алкоголя, особенно в связи с ростом доходов и инфляцией;

• сократить расходы на здравоохранение и повысить экономическую производительность;

• получить государственные доходы, которые могут быть направлены на здравоохранение и социальные услуги.

Читайте по теме Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов

«Налогообложение алкоголя также помогает уменьшить неравенство в отношении здоровья. Вред, связанный с алкоголем, непропорционально сильно влияет на население с низким уровнем дохода, которое, как правило, испытывает более серьезные последствия для здоровья при том же уровне потребления из-за глубинной уязвимости. Повышение налогов особенно эффективно для сокращения потребления среди населения с низкими доходами, а акцизы могут сочетаться с дополнительной целевой политикой для дальнейшего решения конкретных проблем, таких как злоупотребление алкоголем. Таким образом, налогообложение алкоголя способствует не только улучшению здоровья населения, но и большей справедливости в обществе», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявлял, что сигареты, алкоголь и сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже.