13:44
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя предложил глава Минздрава КР

На вредные продукты, в том числе табачные изделия, газированные сахаросодержащие напитки и алкоголь, необходимо поднимать акцизный налог. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, средства от повышенных налогов должны направлять в бюджет, а затем расходовать на профилактику заболеваний, информационные кампании, социальные ролики о вреде сахара, соли и других веществ.

Чиновник подчеркнул, что нужно ограничивать доступность вредных продуктов, а также время их реализации.

Читайте по теме
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем

«К примеру, в развитых странах существуют строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время — после 22.00 и до утра. До 9.00-10.00 вы не найдете в магазинах алкоголь, только в ресторанах за большие деньги. После 22.00 обычно начинается криминал — пьяные садятся за руль, происходят насилие в семье, драки и хулиганство на улице, потому что есть возможность купить алкоголь в любом круглосуточном магазине. Нужно сокращать количество мест, где можно купить сигареты и алкоголь, в продуктовых магазинах не стоит их продавать», — добавил он.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов также заявлял, что сигареты, алкоголь и сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352024/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос
Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек
Стали меньше пить? Прогноз по потреблению алкоголя в 2025 году снизили аналитики
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем
Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже
В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами
Ученые выяснили: шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива
В Чуйской области выявлены подпольные цеха по производству алкоголя
Акциз на соки сделает продукцию кыргызстанских производителей неконкурентной
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
13:42
Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алкоголя? Опрос Нужно ли в Кыргызстане ограничивать время продажи алког...
13:32
Эдиль Байсалов принял Вадима Титова. Что известно о представителе президента РФ
13:22
В Бишкеке и Чуйской области будут введены временные ограничения движения
13:20
Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
13:02
При поступлении в вузы РФ граждане Кыргызстана могут выбрать до шести заведений