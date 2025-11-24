Поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя предложил глава Минздрава КР

На вредные продукты, в том числе табачные изделия, газированные сахаросодержащие напитки и алкоголь, необходимо поднимать акцизный налог. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, средства от повышенных налогов должны направлять в бюджет, а затем расходовать на профилактику заболеваний, информационные кампании, социальные ролики о вреде сахара, соли и других веществ.

Чиновник подчеркнул, что нужно ограничивать доступность вредных продуктов, а также время их реализации.

«К примеру, в развитых странах существуют строгие ограничения на продажу алкоголя в ночное время — после 22.00 и до утра. До 9.00-10.00 вы не найдете в магазинах алкоголь, только в ресторанах за большие деньги. После 22.00 обычно начинается криминал — пьяные садятся за руль, происходят насилие в семье, драки и хулиганство на улице, потому что есть возможность купить алкоголь в любом круглосуточном магазине. Нужно сокращать количество мест, где можно купить сигареты и алкоголь, в продуктовых магазинах не стоит их продавать», — добавил он.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов также заявлял, что сигареты, алкоголь и сахаросодержащие напитки в Кыргызстане должны стоить дороже.