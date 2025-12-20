В Бишкеке 20 декабря днем дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Аяз Баетов

Родился 20 декабря 1984 года. Министр юстиции КР.

Памятные даты

День работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало в 1917 году: именно тогда образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности.

Создана Академия наук Киргизской ССР

Фото из интернета. Академия наук Киргизской ССР

20 декабря 1954 года во Фрунзе на базе Киргизского филиала АН СССР создана Академия наук Киргизской ССР. Ее возглавил Иса Ахунбаев. В развитии науки большую роль сыграли подразделения академии — Тянь-Шаньская физико-географическая станция и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.

Знаменитый хирург оставался на этом посту до 20 февраля 1960-го.

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно с 20 декабря 2006-го по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

