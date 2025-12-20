В Бишкеке 20 декабря днем дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.
У кого намечается той
Аяз Баетов
Родился 20 декабря 1984 года. Министр юстиции КР.
Памятные даты
День работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики
Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.
В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало в 1917 году: именно тогда образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.
Именно День чекиста взят за основу национальных праздников государственной безопасности.
Создана Академия наук Киргизской ССР
20 декабря 1954 года во Фрунзе на базе Киргизского филиала АН СССР создана Академия наук Киргизской ССР. Ее возглавил Иса Ахунбаев. В развитии науки большую роль сыграли подразделения академии — Тянь-Шаньская физико-географическая станция и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория.
Знаменитый хирург оставался на этом посту до 20 февраля 1960-го.
Международный день солидарности людей
Международный день солидарности людей отмечается ежегодно с 20 декабря 2006-го по решению ООН.
Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Бубуйна Орузбаева
Родилась 20 декабря 1924 года в селе Чолпон Иссык-Кульской области.
В 1967-м получила степень доктора филологических наук, а в 1980-м — звание академика.
В 1971-1987 годах занимала должность главного редактора «Кыргызской советской энциклопедии».
Внесла значительный вклад в развитие кыргызской филологии.
Является автором множества научных трудов и изданий в области изучения и преподавания кыргызского языка, имеет ряд наград и званий, в числе которых премии в области науки и техники, медаль к 100-летию Владимира Ленина, орден «Манас» III степени.
В 1993-м получила звание заслуженного работника науки.
Умерла 28 октября 2013 года.
Родился профессор Аскер Кадыралиев
Родился 20 декабря 1937 года в селе Бостери Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук.
Оставил значительный след в истории отечественной медицинской науки и высшего медицинского образования. Специалист в области изучения функциональных сдвигов системы кровообращения и дыхания при кровопотере и патологии клапанного аппарата сердца.
Аскер Кадыралиев является автором более ста научных трудов, трех монографий. Под его руководством защищены кандидатские и докторские диссертации.
Родился профессор Канторо Токтомаматов
Родился 20 декабря 1947 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Доктор экономических наук, профессор.
Специалист в области экономики и управления народным хозяйством.
Известный ученый в 1993-м впервые на пространстве СНГ основал частный вуз — Университет экономики и предпринимательства — и возглавлял его.
Автор более ста научных и учебно-методических трудов. За свою педагогическую, научную и общественную деятельность награжден медалью «Манас-1000», удостоен премии международной ассоциации «Руханият».
Неоднократно избирался депутатом Джалал-Абадского областного кенеша. Являлся членом различных советов Джалал-Абадской областной государственной администрации, мэрии Джалал-Абада.
Умер 28 апреля 2017 года.
