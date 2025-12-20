13:34
Запрет соцсетей для детей в Казахстане: каких платформ это коснется

В Казахстане Министерство культуры и информации подготовило законопроект, который вводит запрет на регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, запрет, по словам чиновников, будет распространяться на регистрацию детей только в социальных сетях.

«Запрет не распространяется на сервисы обмена мгновенными сообщениями, например, WhatsАpp или Telegram, как и на онлайн-игры, например, Roblox, Minecraft», — отметили в Минкультуры.

Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект

В ведомстве не предоставили точный список платформ, однако заметили, что запрет касается всех социальных сетей, действующих на территории страны. Это значит, что, если поправки в закон примут, под ограничения могут попасть, к примеру, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, VK.

В настоящее время чиновники РК изучают международный опыт относительно того, как проверять возраст пользователей, в частности австралийский.

«После публичного обсуждения на основе международного опыта будут предусмотрены конкретные технические и организационные механизмы, включая методы верификации возраста, порядок подтверждения данных пользователей и иные инструменты, необходимые для реализации требований законодательства. Данные поправки пока только вынесены на общественные обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА», — подчеркнули в министерстве.

По его данным, соцсети представляют собой потенциальную угрозу для детей, поскольку они становятся ареной для буллинга и мошеннических действий в отношении ребят. Кроме того, на этих платформах часто распространяется противоправный контент, который оказывает негативное воздействие на психологическое здоровье детей.

Напомним, Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей младше 16 лет. Запрет уже вступил в силу.
