Начальник управления бюджетной политики, финансового анализа и инфраструктуры Акыйкат Баймуратова прокомментировала сегодня на пресс-конференции слухи, распространяемые в интернете о том, что президентскую компенсацию учителям будут платить только в 2026 году, а потом прекратят.

По ее словам, президентская компенсация — одна из частей повышения зарплаты педагогических работников с 1 апреля 2026-го согласно постановлению кабмина.

«То есть и через год ее продолжат платить. При этом с компенсации удерживают только подоходный налог, а Соцфонд и профсоюзный взнос — нет. Таким образом, если компенсация составляет 15 тысяч сомов, то за вычетом 10 процентов подоходного налога на руки чистыми остается 13,5 тысячи сомов», — сказала Акыйкат Баймуратова.

Она добавила, что информация о том, что компенсацию прекратят выплачивать при отсутствии президентского фонда, также не соответствует действительности.

«Выплата осуществляется из республиканского бюджета, просто называется «президентская компенсация», ее продолжат выплачивать из бюджета согласно постановлению кабмина», — заверила Акыйкат Баймуратова.

Напомним, президентскую компенсацию предусмотрели также для медиков и других категорий работников.