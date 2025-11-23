14:19
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии

Фото из архива собеседницы. Жазел Нурбекова

Жазел Нурбекова родом из Оша. Последние годы 28-летняя кыргызстанка живет в Индии, работает онлайн-продюсером, воспитывает маленькую дочь. Своими впечатлениями об этой стране она поделилась с 24.kg.

— Расскажите немного о себе...

— Родилась в обычной среднестатистической семье. Училась в государственной школе рядом с домом, однако мечтала учиться в лицее имени Уркуи Салиевой. Помню, год уговаривала отца перевести меня туда. После безуспешных попыток начала с ним ругаться и перестала ходить в школу. Сейчас удивляюсь своему упорству. В итоге мечта сбылась — я сдала экзамен и меня взяли в лицей. После его окончания поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» на факультет китайского языка и литературы. Уговорить родителей отпустить меня в Бишкек тоже было непросто.

Первый год в вузе был подготовительным: занимались турецким и китайским. А через полгода я поняла, что не вижу своего будущего в Бишкеке, поэтому начала искать возможности для учебы за рубежом, в частности в Китае.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Студенческие годы
— Сложно ли было получить грант?

— Сначала поехала только на языковые курсы. Грант искала очень долго, даже дошла до посольства КНР, потому что кто-то сказал — там могут выдавать гранты. Но в итоге нашла реальный конкурс на обучение в Цзыбо (провинция Шаньдун).

В конкурсе участвовало больше 200 человек, а на грант со стипендией выбрали всего семерых — среди них и меня.

Я была безумно счастлива и гордилась собой: получила его своими силами и доказала людям, которые говорили: «В Кыргызстане все продается», что это неправда.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Получатели гранта
Через полтора года обучения в Цзыбо решила идти дальше и снова поступила — уже через Министерство образования КР (ныне Министерство просвещения. — Прим. 24.kg). Каждый год ведомство проводит конкурс и выбирает лучших студентов для обучения за рубежом, включая Китай. Так в 2018-м получила государственный полный грант, но на этот раз в Шанхай, где прожила четыре года. Активно участвовала в университетских мероприятиях и нашла друзей.

— Как давалось изучение китайского? На каких языках еще говорите?

— В Бишкеке изучать китайский было очень тяжело, первые полгода постоянно плакала. Учителя были носителями языка, объясняли только на китайском, и это был настоящий стресс. Но благодаря этому через полгода я могла общаться.

В КНР язык стал даваться легче, потому что появилось полное погружение в языковую среду. Сейчас я говорю на пяти языках: кыргызском, русском, английском, китайском и немного турецком. Начала изучать нидерландский.

— Была ли возможность подрабатывать в Китае?

— Да, подрабатывала постоянно, хотя со студенческой визой нельзя.

  • Три года работала официанткой, что помогло прокачать мой китайский.
  • Работала моделью для товаров на Taobao и Pinduoduo.
  • Преподавала английский в международном детском саду и учебных центрах.
  • На каникулах в Кыргызстане подрабатывала переводчиком в Нарыне в дорожной компании.

— Как оказались в Индии? Стоял ли выбор других стран? Где бы еще хотели пожить?

— В Китае познакомилась с будущим мужем — арабом, выросшим в Нидерландах. Он жил в КНР четыре года, его компания предложила ему работу в Индии, и мы решили попробовать. Тем более я выросла на индийских фильмах и всегда хотела увидеть эту страну.

Так мы оказались в Мумбаи и живем здесь почти четыре года.

Очень хотим пожить в Кыргызстане — муж обожает мою родину, планируем переехать в ближайшие годы.

— Как прошла ваша адаптация в Индии?

Читайте по теме
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях

— Медленно — для человека, который никогда не был в Индии, это серьезный культурный шок. Но мы живем в одном из лучших районов Мумбаи, поэтому в целом нам нравится.

Однажды с супругом взяли тур в Дхарави — это самые большие трущобы не только Индии, но и мира. Там живет около 1 миллиона человек. Трущобы разделены на промышленную и жилую части. Жизнь в промышленной хаотична, здесь очень жарко и грязно. Больше всего удивило количество видов промышленности: там перерабатывают кожу, шьют одежду, делают керамику и многое другое. Восхитило и трудолюбие жителей трущоб.

— Чем еще вас удивляет жизнь в Индии?

— Один из главных плюсов — теплый климат круглый год: лето и сезон дождей. Кроме того, здесь намного дешевле, чем в Китае. Например, мы снимаем 100 квадратных метров примерно за 95 тысяч сомов, а в Шанхае за эти деньги у нас было только 55 квадратов.

Но, конечно, есть и минусы:

  • отсутствие тротуаров в большинстве районов;
  • огромная плотность населения (в Мумбаи более 17 миллионов человек);
  • высокая влажность, которую я очень тяжело переношу.

— Как вам местная кухня?

— Забавно, что в Китае и Малайзии индийская кухня мне очень нравилась, а в самой Индии — нет. Здесь еда для меня слишком острая и содержит много специй.

— Чем занимаетесь в профессиональном плане?

— Работаю онлайн-продюсером — помогаю экспертам и блогерам создавать и продавать онлайн-продукты. Веду свой блог — это то, что приносит мне удовольствие.

— Вы со школьной скамьи старались хорошо учиться. Что можете сказать нынешней молодежи о важности получения образования, особенно для девушек?

— Я уверена, что образование и собственный доход — это фундаментальная необходимость для каждого человека. Она не должна зависеть от того, кто твой отец, муж или брат. Это про твою свободу и твой выбор.

Я из простой семьи, нас пятеро детей, папа водитель, мама работала где только могла: поваром, швеей, уборщицей. У родителей просто не было возможности оплачивать мое обучение в Бишкеке, тем более за границей. Все, чего я добилась, произошло благодаря учебе, упорству и моему труду.

Если смогла я, то сможет и каждая девушка, готовая работать ради своего будущего.

Жазел Нурбекова

Я знаю, что многим родителям страшно отпускать дочерей. Мои тоже не хотели, говорили, что «девушка должна ехать только с мужем, поэтому сначала — замуж!» Но я настояла, потому что понимала: если не сделаю шаг сразу, то потом возможностей может и не быть.

Образование дает девушке свободу, уверенность и выбор. И теперь, когда у меня есть дочка, я точно знаю: сделаю все, чтобы она получила лучшее образование и могла строить свою жизнь так, как выберет сама.

Обращаясь к тем, кто читает это интервью, могу сказать однозначно: верьте в себя так же, как когда-то поверила в себя я, обычная девчонка, без связей, денег и особых возможностей. Я рискнула, и у меня получилось.

Не позволяйте никому решать за вас, кем вы можете стать, — ни родителям, ни обществу, ни страхам.

Жазел Нурбекова

Образование, собственный доход, независимость — это не каприз. Это ваши опора, безопасность и выбор. И если кто-то считает, что женщина, которая сама строит свою жизнь, «слишком самостоятельная», — ну и пусть. Это их мнение, а не ваша судьба.

Просто идите своим путем. Делайте так, как правильно для вас. Не потому, что вам разрешили, а потому, что вы сами так решили.

— Вы замужем за иностранцем. Как справляетесь с культурными различиями в семейных отношениях? Возникают ли какие-то недопонимания?

— Сложностей почти нет. Для нас обоих английский — неродной язык, поэтому мы привыкли прямо проговаривать все, что чувствуем. Если я обиделась, сразу говорю, и мужу не приходится гадать о причинах моего поведения. Мы уважаем культуру друг друга, даже если что-то кажется непривычным.

— Чего не хватает вдали от родины? Как часто приезжаете в Кыргызстан?

— Нашей еды! Все, кто живут за границей, меня поймут. И, конечно, очень скучаю по родным. Хочу видеть, как растут мои племянники.

Стараюсь ездить домой хотя бы раз в год, иногда два. Когда мама была в Индии, мы безумно радовались, каждый день кушали ее блюда, с мужем жили как в раю. Он, кстати, тоже обожает наши блюда.

— Каким видите свое будущее через 5-10 лет?

— Я вижу нас с семьей в Кыргызстане. Мы занимаемся бизнесом в сфере туризма, привлекаем гостей из разных государств. Я вношу свой вклад в развитие родины, и мы путешествуем по КР, наслаждаясь ее природой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351418/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
В России более 80 процентов детей мигрантов не приняли в школы
В городе Ош начали процесс возврата 27 соток земли, переданной в частные руки
В Кыргызстане открыт центр по исследованию загрязнения атмосферного воздуха
В Оше фиксируют стабильную цену на мясо — 680 сомов за килограмм
В Оше открылся муниципальный ночной приют для бездомных
Гайд для мигрантов из Кыргызстана: как законно и безопасно освоиться в России
Индия предоставит Кыргызстану грантовую помощь на 253,2 миллиона сомов
В городе Ош 12-летний подросток пострадал в ДТП
В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
23 ноября, воскресенье
14:03
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе Казахстан приостановил действие Договора об обычных воо...
13:30
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного гражданина Украины
13:00
Смогла я — сможет каждая. История Жазел из Оша о жизни в Китае и Индии
12:46
Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
12:28
Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя США по Украине