Жазел Нурбекова родом из Оша. Последние годы 28-летняя кыргызстанка живет в Индии, работает онлайн-продюсером, воспитывает маленькую дочь. Своими впечатлениями об этой стране она поделилась с 24.kg.

— Расскажите немного о себе...

— Родилась в обычной среднестатистической семье. Училась в государственной школе рядом с домом, однако мечтала учиться в лицее имени Уркуи Салиевой. Помню, год уговаривала отца перевести меня туда. После безуспешных попыток начала с ним ругаться и перестала ходить в школу. Сейчас удивляюсь своему упорству. В итоге мечта сбылась — я сдала экзамен и меня взяли в лицей. После его окончания поступила в Кыргызско-Турецкий университет «Манас» на факультет китайского языка и литературы. Уговорить родителей отпустить меня в Бишкек тоже было непросто.

Первый год в вузе был подготовительным: занимались турецким и китайским. А через полгода я поняла, что не вижу своего будущего в Бишкеке, поэтому начала искать возможности для учебы за рубежом, в частности в Китае.

Фото из архива собеседницы. Студенческие годы

— Сначала поехала только на языковые курсы. Грант искала очень долго, даже дошла до посольства КНР, потому что кто-то сказал — там могут выдавать гранты. Но в итоге нашла реальный конкурс на обучение в Цзыбо (провинция Шаньдун).

В конкурсе участвовало больше 200 человек, а на грант со стипендией выбрали всего семерых — среди них и меня.

Я была безумно счастлива и гордилась собой: получила его своими силами и доказала людям, которые говорили: «В Кыргызстане все продается», что это неправда.

Фото из архива собеседницы. Получатели гранта

Через полтора года обучения в Цзыбо решила идти дальше и снова поступила — уже через Министерство образования КР (ныне Министерство просвещения. — Прим.). Каждый год ведомство проводит конкурс и выбирает лучших студентов для обучения за рубежом, включая Китай. Так в 2018-м получила государственный полный грант, но на этот раз в Шанхай, где прожила четыре года. Активно участвовала в университетских мероприятиях и нашла друзей.

— Как давалось изучение китайского? На каких языках еще говорите?

— В Бишкеке изучать китайский было очень тяжело, первые полгода постоянно плакала. Учителя были носителями языка, объясняли только на китайском, и это был настоящий стресс. Но благодаря этому через полгода я могла общаться.

В КНР язык стал даваться легче, потому что появилось полное погружение в языковую среду. Сейчас я говорю на пяти языках: кыргызском, русском, английском, китайском и немного турецком. Начала изучать нидерландский.

— Да, подрабатывала постоянно, хотя со студенческой визой нельзя.

Три года работала официанткой, что помогло прокачать мой китайский.

Работала моделью для товаров на Taobao и Pinduoduo.

Преподавала английский в международном детском саду и учебных центрах.

На каникулах в Кыргызстане подрабатывала переводчиком в Нарыне в дорожной компании.

— В Китае познакомилась с будущим мужем — арабом, выросшим в Нидерландах. Он жил в КНР четыре года, его компания предложила ему работу в Индии, и мы решили попробовать. Тем более я выросла на индийских фильмах и всегда хотела увидеть эту страну.

Так мы оказались в Мумбаи и живем здесь почти четыре года.

Очень хотим пожить в Кыргызстане — муж обожает мою родину, планируем переехать в ближайшие годы.

— Как прошла ваша адаптация в Индии?

— Медленно — для человека, который никогда не был в Индии, это серьезный культурный шок. Но мы живем в одном из лучших районов Мумбаи, поэтому в целом нам нравится.

Однажды с супругом взяли тур в Дхарави — это самые большие трущобы не только Индии, но и мира. Там живет около 1 миллиона человек. Трущобы разделены на промышленную и жилую части. Жизнь в промышленной хаотична, здесь очень жарко и грязно. Больше всего удивило количество видов промышленности: там перерабатывают кожу, шьют одежду, делают керамику и многое другое. Восхитило и трудолюбие жителей трущоб.

— Один из главных плюсов — теплый климат круглый год: лето и сезон дождей. Кроме того, здесь намного дешевле, чем в Китае. Например, мы снимаем 100 квадратных метров примерно за 95 тысяч сомов, а в Шанхае за эти деньги у нас было только 55 квадратов.

Но, конечно, есть и минусы:

отсутствие тротуаров в большинстве районов;

огромная плотность населения (в Мумбаи более 17 миллионов человек);

высокая влажность, которую я очень тяжело переношу.

— Как вам местная кухня?

— Забавно, что в Китае и Малайзии индийская кухня мне очень нравилась, а в самой Индии — нет. Здесь еда для меня слишком острая и содержит много специй.

— Работаю онлайн-продюсером — помогаю экспертам и блогерам создавать и продавать онлайн-продукты. Веду свой блог — это то, что приносит мне удовольствие.

— Вы со школьной скамьи старались хорошо учиться. Что можете сказать нынешней молодежи о важности получения образования, особенно для девушек?

— Я уверена, что образование и собственный доход — это фундаментальная необходимость для каждого человека. Она не должна зависеть от того, кто твой отец, муж или брат. Это про твою свободу и твой выбор.

Я из простой семьи, нас пятеро детей, папа водитель, мама работала где только могла: поваром, швеей, уборщицей. У родителей просто не было возможности оплачивать мое обучение в Бишкеке, тем более за границей. Все, чего я добилась, произошло благодаря учебе, упорству и моему труду.

Если смогла я, то сможет и каждая девушка, готовая работать ради своего будущего. Жазел Нурбекова

Я знаю, что многим родителям страшно отпускать дочерей. Мои тоже не хотели, говорили, что «девушка должна ехать только с мужем, поэтому сначала — замуж!» Но я настояла, потому что понимала: если не сделаю шаг сразу, то потом возможностей может и не быть.

Образование дает девушке свободу, уверенность и выбор. И теперь, когда у меня есть дочка, я точно знаю: сделаю все, чтобы она получила лучшее образование и могла строить свою жизнь так, как выберет сама.

Не позволяйте никому решать за вас, кем вы можете стать, — ни родителям, ни обществу, ни страхам. Жазел Нурбекова

Обращаясь к тем, кто читает это интервью, могу сказать однозначно: верьте в себя так же, как когда-то поверила в себя я, обычная девчонка, без связей, денег и особых возможностей. Я рискнула, и у меня получилось.

Образование, собственный доход, независимость — это не каприз. Это ваши опора, безопасность и выбор. И если кто-то считает, что женщина, которая сама строит свою жизнь, «слишком самостоятельная», — ну и пусть. Это их мнение, а не ваша судьба.

Просто идите своим путем. Делайте так, как правильно для вас. Не потому, что вам разрешили, а потому, что вы сами так решили.

— Вы замужем за иностранцем. Как справляетесь с культурными различиями в семейных отношениях? Возникают ли какие-то недопонимания?

— Сложностей почти нет. Для нас обоих английский — неродной язык, поэтому мы привыкли прямо проговаривать все, что чувствуем. Если я обиделась, сразу говорю, и мужу не приходится гадать о причинах моего поведения. Мы уважаем культуру друг друга, даже если что-то кажется непривычным.

— Нашей еды! Все, кто живут за границей, меня поймут. И, конечно, очень скучаю по родным. Хочу видеть, как растут мои племянники.

Стараюсь ездить домой хотя бы раз в год, иногда два. Когда мама была в Индии, мы безумно радовались, каждый день кушали ее блюда, с мужем жили как в раю. Он, кстати, тоже обожает наши блюда.

— Каким видите свое будущее через 5-10 лет?

— Я вижу нас с семьей в Кыргызстане. Мы занимаемся бизнесом в сфере туризма, привлекаем гостей из разных государств. Я вношу свой вклад в развитие родины, и мы путешествуем по КР, наслаждаясь ее природой.