В 2025 году поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов и составил 293 тысячи человек. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко.

По его словам, в 2024-м число трудовых мигрантов из зарубежных государств составляло 327 тысяч человек.

«Мы совместно с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге провели оценку количества не только внутренних и маятниковых, но и иностранных трудовых мигрантов, в том числе и из стран ЕАЭС... Мы видим сокращение общего миграционного потока на 34 тысячи человек, что примерно составляет 10 процентов», – сказал Василий Пониделко.

Чиновник отметил, что основными странами-поставщиками трудовых иностранных ресурсов в Петербург в этом году остаются Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

При этом в текущем году в северной столице сократился объем вакансий в целом, особенно в таких сферах, как строительство и легкая промышленность.

Сейчас иностранным работникам предлагается возможность трудоустройства в тех секторах, где сохраняется высокий спрос и их труд действительно необходим.