17:58
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов

В 2025 году поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов и составил 293 тысячи человек. Об этом журналистам сообщил председатель городского комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко.

По его словам, в 2024-м число трудовых мигрантов из зарубежных государств составляло 327 тысяч человек.

Читайте по теме
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами

«Мы совместно с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге провели оценку количества не только внутренних и маятниковых, но и иностранных трудовых мигрантов, в том числе и из стран ЕАЭС... Мы видим сокращение общего миграционного потока на 34 тысячи человек, что примерно составляет 10 процентов», – сказал Василий Пониделко.

Чиновник отметил, что основными странами-поставщиками трудовых иностранных ресурсов в Петербург в этом году остаются Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.  

При этом в текущем году в северной столице сократился объем вакансий в целом, особенно в таких сферах, как строительство и легкая промышленность.

Сейчас иностранным работникам предлагается возможность трудоустройства в тех секторах, где сохраняется высокий спрос и их труд действительно необходим.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354905/
просмотров: 291
Версия для печати
Материалы по теме
В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
В Петербурге мигрантам нельзя работать таксистами и курьерами до конца 2026 года
Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана
Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Мэр Москвы жестко раскритиковал недовольных мигрантами: возьмите метлу сами
В Бурятии пообещали защищать права трудовых мигрантов из Кыргызстана
В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Сбор биометрики мигрантов теперь будет проходить во всех пунктах пропуска России
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Бизнес
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
17 декабря, среда
17:20
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опр...
17:15
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
17:05
Изменения в законы о недрах, залоге и отходах вынесли на общественное обсуждение
17:01
Депутаты избрали трех вице-спикеров
16:58
В Баткене торжественно подняли государственный флаг высотой 35 метров