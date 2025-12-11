12:44
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами

Мигрантам в Петербурге ограничивают работу курьерами и доставщиками, чтобы в том числе вернуть их в коммунальные службы, заявил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии с жителями.

Фото иллюстративное

По его словам, иностранные граждане приезжают работать по одной профессии, однако по факту переходят работать на другие направления, например курьерами. Именно поэтому, считает он, «здесь и надо защищать свой рынок».

Глава Петербурга также сказал, что самый большой удар пришелся по коммунальной системе города — не хватает дворников, сантехников, машинистов и других специалистов.

«Рынок необходимых кадров в коммунальной системе начал оголяться», — добавил он.

По данным Александра Беглова, в прошлом году к концу октября в городе числилось больше 360 тысяч иностранцев, а сейчас — около 190 тысяч. Аналогичная ситуация и с трудовыми патентами: их количество сократилось с 256 тысяч до 145 тысяч.

При этом указано, что «никакой катастрофы не произошло», и власти заранее просчитывали последствия ужесточения требований к безопасности и регулирования привлечения иностранной рабочей силы.

Постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами в Санкт-Петербурге подписано до конца 2026 года.
