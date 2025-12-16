15:15
Выставка творчества осужденных пройдет в Бишкеке

Выставка художественных и прикладных работ осужденных состоится в Бишкеке 18 декабря в 10.30. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

Отмечается, что культурно-социальное мероприятие «Умуттун кыл калеми» направлено на раскрытие творческого потенциала людей, которые, находясь в местах лишения свободы, находят путь к созиданию и самовыражению.

Это событие — не просто выставка, а живая история о надежде, внутреннем росте и втором шансе. Мероприятие ориентировано на формирование в обществе искреннего и объективного понимания процессов ресоциализации в сфере исполнения наказаний.

В представленных работах — не только краски и формы, но и переживания, труд, терпение и желание изменить свою жизнь. Каждое произведение — это шаг навстречу будущему, попытка быть услышанным и понятым.

В программе мероприятия:

  • презентация художественных и прикладных работ осужденных;
  • благотворительная продажа экспонатов в поддержку осужденных и их семей;
  • открытый диалог о значении ресоциализации и социальной поддержки;
  • привлечение внимания общественности к человеческим историям за стенами учреждений.

«Эти работы — голос людей, которые учатся заново верить в себя, открывать новые возможности и идти навстречу переменам», — говорится в релизе.

Адрес выставки: улица Пушкина, 78а, Дубовый парк имени Чингиза Айтматова, арт-галерея имени Семена Чуйкова.
