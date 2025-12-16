Выставка творчества осужденных пройдет в Бишкеке

Выставка художественных и прикладных работ осужденных состоится в Бишкеке 18 декабря в 10.30. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.
Отмечается, что культурно-социальное мероприятие «Умуттун кыл калеми» направлено на раскрытие творческого потенциала людей, которые, находясь в местах лишения свободы, находят путь к созиданию и самовыражению.
Это событие — не просто выставка, а живая история о надежде, внутреннем росте и втором шансе. Мероприятие ориентировано на формирование в обществе искреннего и объективного понимания процессов ресоциализации в сфере исполнения наказаний.
В программе мероприятия:
- презентация художественных и прикладных работ осужденных;
- благотворительная продажа экспонатов в поддержку осужденных и их семей;
- открытый диалог о значении ресоциализации и социальной поддержки;
- привлечение внимания общественности к человеческим историям за стенами учреждений.
Адрес выставки: улица Пушкина, 78а, Дубовый парк имени Чингиза Айтматова, арт-галерея имени Семена Чуйкова.