12:57
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

В Оше к 90-летию народного художника КР Батыра Джалиева откроется выставка

В Ошском областном музее изобразительных искусств откроется юбилейная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного художника Кыргызстана Батыра Джалиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, в экспозиции будут представлены пейзажи, графические работы и произведения деревянной резной пластики, в которых «отражены глубокая любовь художника к природе, внутреннему миру человека и родной земле». Выставка всесторонне раскрывает творческий путь художника.

Батыр Джалиев родился 15 декабря 1935 года в селе Кашкар-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области. В 1964 году окончил Фрунзенское художественное училище, а с 1968 года являлся членом Союза художников СССР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354525/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу»
Яркие краски Нью-Йорка на холстах Базаркула Омуркул уулу. Выставка в Бишкеке
«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
Бишкекчан приглашают на выставку прикладного искусства
В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»
Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
14 декабря, воскресенье
12:37
Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожидается сход лавин Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожи...
12:05
В КР на более чем 40 процентов выросло производство хлебобулочных изделий
11:33
В Оше к 90-летию народного художника КР Батыра Джалиева откроется выставка
11:02
В Бишкеке маршрут электробуса № 66 продлили до жилого квартала «Жаштар» (схема)
10:40
Число жертв наводнений на Суматре в Индонезии превысило тысячу человек