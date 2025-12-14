В Оше к 90-летию народного художника КР Батыра Джалиева откроется выставка

В Ошском областном музее изобразительных искусств откроется юбилейная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения народного художника Кыргызстана Батыра Джалиева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По ее данным, в экспозиции будут представлены пейзажи, графические работы и произведения деревянной резной пластики, в которых «отражены глубокая любовь художника к природе, внутреннему миру человека и родной земле». Выставка всесторонне раскрывает творческий путь художника.

Батыр Джалиев родился 15 декабря 1935 года в селе Кашкар-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области. В 1964 году окончил Фрунзенское художественное училище, а с 1968 года являлся членом Союза художников СССР.