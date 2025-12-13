14:56
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу»

В Посольстве Венгрии в Бишкеке 12 декабря открылась выставка работ международной творческой группы «Суйунчу».

Конференц-зал «Будапешт» Посольства Венгрии превратился в выставочный зал, где представлены работы талантливых современных художников, скульпторов и дизайнеров — членов международной группы художников «Суйунчу». Выставка под названием «У истоков», подготовленная в рамках Венгерско-кыргызского художественного клуба, составлена из предметов декоративно-прикладного искусства, графики, живописи и скульптуры.

Открытие выставки посетили послы зарубежных стран, дипломаты и сотрудники международных организаций, а также представители художественного сообщества КР и ценители искусства.

«Мы всегда рады поддерживать талантливых кыргызских художников и мастеров, — отметил посол Венгрии Шандор Дороги в своей приветственной речи. — Кыргызская культура и кыргызское народное искусство неизменно находит отклик в наших сердцах, они близки нам по духу».

«Через работы художников нашей группы мы стремились показать точки соприкосновения культур», — сообщила куратор выставки, художник-дизайнер Назихат Ыбышева.

Как надеются организаторы, выставка станет еще одним шагом в сторону сближения и взаимопонимания между двумя народами, ведь, как известно, хоть Венгрия и Кыргызстан и далеки географически, но разделяют общие ценности и традиции, а искусство, как ничто другое, способно преодолевать любые границы.

Выставка продлится до 16 декабря включительно. Она открыта для посетителей ежедневно, с 11.00 до 16.00, без выходных. Вход свободный. Адрес: Бишкек, улица Гоголя, 77/1, 1-й этаж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354498/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Яркие краски Нью-Йорка на холстах Базаркула Омуркул уулу. Выставка в Бишкеке
«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: «Вий», новогодние концерты и музеале
Бишкекчан приглашают на выставку прикладного искусства
В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»
Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
В Бишкеке пройдет выставка фотографий «Долина ветров»
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Минздрав КР&nbsp;приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
Какие улицы в&nbsp;Бишкеке хотят переименовать. Список Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план...
14:41
157 заявлений и арест основателя: в Бишкеке разоблачили финансовую пирамиду
14:35
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
14:34
Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления
14:28
В Ноокатском районе задержан подозреваемый в серии краж из магазинов