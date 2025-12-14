Афиша Бишкека на неделю: новогодние представления, выставка кукол и «Щелкунчик»

12-20 декабря. Музеале-90

Приглашаем зрителей погрузиться в прошлое через призму фрагментов музейной памяти: исторические фотографии, видеоматериалы, афиши, архивные документы и письма, фиксирующие музейные события и создающие представление о времени и контексте.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.





12-20 декабря. Выставка прикладного искусства «Уя. От кочевых традиций к модернизму ХХI века»

Выставка состоит из двух частей: современное прикладное искусство — работы современных художников ХХI века; декоративно-прикладное искусство ХХ века. От традиционного к профессиональному из коллекции КНМИИ имени Гапара Айтиева (текстиль, чий).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ сеты; шоу-программа по выходным с ведущим.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

15-20 декабря. В ыставка Гильдии кукольников Кыргызстана

Представлены куклы, изготовленные из различных материалов, мастеров КР.

Галерея «Азия», 12.00-16.00.

16-19 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 декабря. Выставка Абая Насиридин уулу

Выставка Абая Насиридин уулу объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

9 декабря — 5 января. В ыставка «Очарование зимы»

Будет представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

15 декабря. Концерт «Волшебный свет Рождества»

Вы услышите мелодии, которые возвращают нас в детство: от «Щелкунчика» Чайковского, пролога к «Гарри Поттеру» и саундтрека к мультфильму «Анастасия» до популярных рождественских хитов «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

16 декабря. Концерт «Шедевры мировой классики»

В исполнении симфонического оркестра мэрии Бишкека прозвучат бессмертные произведения Людвига ван Бетховена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.



17 декабря. Новогодний вечер"Классика при свечах«

Волшебная игра струнного квартета, квартета саксофонов, рояля и солистов оперы никого не оставит равнодушными. В программе прозвучат всемирно известные классические и новогодние композиции.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00, 20.00.

17 декабря. Концерт Евгения Чебаткова

Новая программа стендап-комика из Казахстана «На других берегах» — это не просто набор шуток. Это цельное путешествие, в которое он приглашает каждого зрителя. Путешествие по разным странам, культурам и, самое главное, по глубинам человеческих странностей и наблюдений.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

18, 19 декабря. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — с Зайкой, в пятницу — cо Снегурочкой.

Ресторан «Барашек», 19.00.

18-21 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом. С участием звезд России Полины Сугидзаки Марчелло Пелиццони.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

18 декабря. Кинопремьеры

«Аватар: Пламя и пепел» (фантастика). Джейк Салли, Нейтири и их дети переживают смерть Нетейама. Противостояние с корпорацией RDA обостряется, и теперь семье предстоит столкнуться с враждебным племенем На`ви во главе с Варанг.

«Елки 12» (комедия). В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

«Вечность» (фэнтези). Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.

«Снеговик» (фэнтези). В Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Защищать мир предстоит ожившему снеговику, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить Вьюгу и вернуть праздник.

«Ассасин: Смертельная битва» (боевик). Писатель ставшего популярным фэнтези-романа прозябает в безвестности, так как всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и разрушения Рэдмейн из его книги восстает из мертвых и набирает силу, забирая суперспособности убитых им великих воинов. Он попадает в нашу реальность, и только автор с его персонажами могут спасти наш мир от гибели.

19 декабря. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

19 декабря. Клуб любителей кино

Покажут фильм Хармони Корина «Mister Lonely». Будет небольшая вступительная презентация и обсуждение после просмотра

ololoErkindik, 20.30.

19 декабря. Спектакль «Праздник на миллион»

Скромный бухгалтер из Лондона Генри Перкинс, возвращаясь домой в канун Нового года, по ошибке берет в поезде чужой портфель и обнаруживает в нем целое состояние — 1 миллион 750 тысяч фунтов. Генри решает воспользоваться таким шансом, чтобы начать новую жизнь.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

19 декабря. Мюзикл «Полярный экспресс»

Новогодний мюзикл, который станет ярким культурным событием декабря.

Bilimkana American School, 18.30.

19 декабря. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас.

ТРЦ «Дордой-Плпзп», 10.00-22.00.