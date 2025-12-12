20:06
Общество

Таксисты временного Западного автовокзала получат лицензии одними из первых

Мэр Бишкека, инспектируя временный Западный автовокзал, выслушал проблемные вопросы и предложения от водителей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, градоначальник поручил УПСМ Бишкека принять меры в отношении таксистов, занимающихся нелегальными пассажирскими перевозками, и провести рейдовые мероприятия.

«Глава столицы подчеркнул, что таксисты, работающие на законных основаниях и осуществляющие междугородние перевозки через временный Западный автовокзал, будут получать лицензии в приоритетном порядке. В то же время муниципалитет категорически рекомендует не выдавать лицензии тем водителям, которые продолжают заниматься нелегальными пассажирскими перевозками», — говорится в сообщении.
