Общество

Мошенники через мессенджеры распространяют поддельные документы от Нацбанка

Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что мошенники посредством мессенджеров распространяют поддельный документ с логотипом регулятора и поддельной подписью его председателя Мелиса Тургунбаева. Данный документ не соответствует действительности.

Отмечается, что Нацбанк не отправляет официальные документы гражданам через мессенджеры, не запрашивает переводы денег, а также не обслуживает физические лица.

В НБ КР просят не осуществлять никаких платежей по подобным «оповещениям» и уточнять информацию исключительно через официальные каналы банка. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Также можно обратиться в Национальный банк по следующим каналам связи:

  • общественная приемная: 0312610667;
  • WhatsApp: 0501890000.
https://24.kg/obschestvo/354393/
просмотров: 360
