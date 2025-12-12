Мошенники через мессенджеры распространяют поддельные документы от Нацбанка

Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что мошенники посредством мессенджеров распространяют поддельный документ с логотипом регулятора и поддельной подписью его председателя Мелиса Тургунбаева. Данный документ не соответствует действительности.



Отмечается, что Нацбанк не отправляет официальные документы гражданам через мессенджеры, не запрашивает переводы денег, а также не обслуживает физические лица.



В НБ КР просят не осуществлять никаких платежей по подобным «оповещениям» и уточнять информацию исключительно через официальные каналы банка. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы.



Также можно обратиться в Национальный банк по следующим каналам связи:

общественная приемная: 0312610667;

WhatsApp: 0501890000.