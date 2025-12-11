Бишкекчан приглашают на выставку прикладного искусства

12 декабря в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка прикладного искусства «Уя. От кочевых традиций к модернизму ХХI века». Об этом сообщили в музее.

По его данным, выставка состоит из двух частей:

современное прикладное искусство — работы современных художников ХХI века;

декоративно-прикладное искусство ХХ века. От традиционного к профессиональному из коллекции КНМИИ имени Гапара Айтиева (текстиль, чий).

В первой части современные авторы исследуют традиционные техники и материалы. Как и для наших предков, войлок, текстиль и натуральные материалы ассоциируются у них с местами безопасности и связи. Таким местом в кочевой культуре кыргызов является юрта. Художники выставки обращаются к войлоку, текстилю и природным материалам — материалам, которые связывают человека с землей, с воспоминаниями и с его физическим телом. Их работы рождаются из прикосновения, осознанности и времени.

Фото КНМИИ имени Гапара Айтиева

Во второй части выставки представлены работы, выполненные в традиционных техниках, которые позволяют зрителю глубже погрузиться в историю развития декоративно-прикладного искусства Кыргызстана в ХХ веке. На этом этапе произошли наиболее кардинальные изменения в образе жизни народа. Здесь представлены предметы, традиционно использовавшиеся в повседневной жизни кочевников и составляющие основу для обустройства юрты — жилища кочевой семьи. Это ширдаки, ала кийизы и циновки из чия, изготовленные по традиционным технологиям и изначально предназначенные для непосредственного повседневного использования.