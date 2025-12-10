19:24
Общество

Стиль из сериала обернулся арестом. Талибан задержал «афганских Шелби»

Власти Афганистана арестовали четверых молодых людей, которые создавали в соцсетях видеоролики, стилизованные под сериал «Острые козырьки». Участников неформальной группы, называвшей себя «Джебраил Шелби», обвинили в нарушении «исламских ценностей» из-за ношения плоских кепок, костюмов-троек и поведения, которое, по мнению представителей талибов, «продвигает чуждую культуру».

из интернета
Фото из интернета. Талибан задержал «афганских Шелби»

Как сообщают местные СМИ, задержание прошло в Герате. Молодые люди публиковали в интернете ролики, где гуляли по городу в образах героев британского криминального сериала. Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока заявило, что такой стиль «не соответствует афганским традициям».

В опубликованном властями видео один из задержанных приносит извинения и говорит, что «неосознанно нарушил шариат», пообещав в дальнейшем «не повторять подобных ошибок».

По данным СМИ, после «разъяснительной беседы» всех четырех молодых людей отпустили.

Однако правозащитники отмечают, что этот случай отражает усиление контроля талибов над внешним видом и поведением граждан. Ранее в стране уже задерживали мужчин за «несоответствующие» прически, одежду и элементы западной культуры.
