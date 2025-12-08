21:50
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»

В преддверии Нового года в «Галерее М» открывается тематическая выставка «Очарование зимы», объединяющая работы известных художников Кыргызстана. Об этом сообщили в галерее.

Экспозиция представляет собой многообразный взгляд на зимний пейзаж — от тихой поэзии заснеженных гор до эмоциональных, почти камерных сцен зимней природы.

На выставке будут представлены произведения мастеров, каждый из которых по-своему раскрывает красоту и атмосферу зимнего сезона.

Участники:
Нарынкул Турпанов, Талант Огобаев, Сабиджан Бабаджанов, Момунбек Астар, Таалайбек Усубалиев, Жылдыз Асангали, Диас Устемиров, Саркын Сооронбаев, Абдысадыр Турусбеков, Суйутбек Торобеков, Халида Шимова, Наталья Копелович, Ормонали Идирисов, Нюргуяна Иннокентьева, Максат Монолдоров, Динара Исраилова, Талгат Бокоев, Азамат Турдиев, Ольга Сергеева, Жаныбек Суйунбеков, Санжар Конгурбаев и другие известные кыргызстанские художники.

«Экспозиция позволяет зрителю почувствовать дыхание зимы — прозрачной, светлой, тихой и вдохновляющей. Это выставка о настроении, тонких ощущениях и красоте, которую дарит природа в самый волшебный сезон года», — отметили в галерее.

Посетить экспозицию можно до 5 января 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353846/
