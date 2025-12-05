15:25
Общество

В КР стартует новый проект по закладке фруктовых садов на обочинах дорог

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности реализует инициативу по закладке плодовых садов вдоль автомобильных дорог с целью снижения эрозии почвы, развития зеленой инфраструктуры и укрепления дорожных откосов.

В рамках проекта планируется высадить плодовые насаждения на участках основных дорог протяженностью около одного километра в каждом районе республики. По данным из областей, в ряде регионов земельные участки уже определены и посадку саженцев планируется начать в 2026 году.

С учетом почвенно-климатических условий регионов рекомендуется использовать перечни сортов, подготовленные министерством.

«Как показывает зарубежный опыт, правильно организованные плодовые сады вдоль дорог не только улучшают состояние окружающей среды, но и способствуют укреплению продовольственной безопасности страны за счет увеличения производства фруктов», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалистами министерства разрабатывается проект распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики для реализации данной инициативы.
