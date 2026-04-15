Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»

Депутат призвал мэрию Бишкека пересмотреть строительство дороги через кампус университета «Манас». Об этом Табылды Муратбеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, что в Бишкеке мэрия намерена пробить улицу Минжылкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас», соединив проспект Айтматова и микрорайон «Джал».

«Студенты обратились ко мне с просьбой. Инициатива мэрии вызвала широкую дискуссию. В Бишкеке сохраняется серьезная проблема транспортных заторов: зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей, не считая транспорта из регионов. Мэрия проводит хорошую работу по устранению пробок, однако просто открытие новых дорог само по себе не решает проблему. Нужен комплексный подход», — сказал он.

Нардеп привел в пример развитие Ташкента. Несмотря на население около 5 миллионов человек, город остается «зеленым» и без серьезных пробок, что, по его мнению, является примером системного подхода.

«Что касается кампуса университета «Манас», это не только образовательная территория, но и важная зеленая зона, место отдыха для жителей всего района. Прокладка дороги через уже существующую инфраструктуру и разрушение зеленой зоны вызывает обеспокоенность. В этой связи предлагается рассмотреть альтернативные варианты, включая обходные дороги вокруг кампуса либо строительство подземного транспортного коридора», — выразил мнение он.