14:26
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»

Депутат призвал мэрию Бишкека пересмотреть строительство дороги через кампус университета «Манас». Об этом Табылды Муратбеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, что в Бишкеке мэрия намерена пробить улицу Минжылкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас», соединив проспект Айтматова и микрорайон «Джал».

«Студенты обратились ко мне с просьбой. Инициатива мэрии вызвала широкую дискуссию. В Бишкеке сохраняется серьезная проблема транспортных заторов: зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей, не считая транспорта из регионов. Мэрия проводит хорошую работу по устранению пробок, однако просто открытие новых дорог само по себе не решает проблему. Нужен комплексный подход», — сказал он.

Нардеп привел в пример развитие Ташкента. Несмотря на население около 5 миллионов человек, город остается «зеленым» и без серьезных пробок, что, по его мнению, является примером системного подхода.

«Что касается кампуса университета «Манас», это не только образовательная территория, но и важная зеленая зона, место отдыха для жителей всего района. Прокладка дороги через уже существующую инфраструктуру и разрушение зеленой зоны вызывает обеспокоенность. В этой связи предлагается рассмотреть альтернативные варианты, включая обходные дороги вокруг кампуса либо строительство подземного транспортного коридора», — выразил мнение он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370450/
просмотров: 398
Версия для печати
15 апреля, среда
14:20
Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей порядка оштрафовали Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей по...
14:20
В Бишкеке нашли детей на работе. В Ленинском районе прошел рейд милиции
14:16
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
14:14
С ОсОО «Технодом Оператор» взыскали налоговую задолженность в 3 миллиона сомов
14:13
Мэрия Бишкека выкупила участок улицы Льва Толстого. Теперь его расширят