В связи с ухудшением погодных условий за последние два дня на некоторых участках дорог были оперативно проведены работы по очистке от камней и снежных лавин, сошедших с горных склонов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в дорожном эксплуатационном предприятии № 18 на участке Арал — Казарман альтернативной автомобильной дороги север — юг (на 266–267-м километрах) ведутся работы по очистке камнепада, сошедшего со склонов гор, а также выполняются земляные работы. В общей сложности уже очищено 1 тысяча 160 кубических метров камней и грунта.

Все дорожные предприятия, подведомственные министерству, продолжают бесперебойную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и созданию комфортных условий для водителей.