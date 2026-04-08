11:52
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

Участок трассы север — юг расчищают от камней и снежных лавин

В связи с ухудшением погодных условий за последние два дня на некоторых участках дорог были оперативно проведены работы по очистке от камней и снежных лавин, сошедших с горных склонов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в дорожном эксплуатационном предприятии № 18 на участке Арал — Казарман альтернативной автомобильной дороги север — юг (на 266–267-м километрах) ведутся работы по очистке камнепада, сошедшего со склонов гор, а также выполняются земляные работы. В общей сложности уже очищено 1 тысяча 160 кубических метров камней и грунта.

Все дорожные предприятия, подведомственные министерству, продолжают бесперебойную работу по обеспечению безопасности дорожного движения и созданию комфортных условий для водителей.
просмотров: 286
Версия для печати
8 апреля, среда
11:49
ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягч...
11:36
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
11:35
В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП
11:33
Попыток спустить тело альпинистки Наговициной не будет — глава базового лагеря
11:27
Начался прием документов для поступления в МГИМО на 2026-2027 учебный год