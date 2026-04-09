Общество

Ликвидированы последствия оползня на трассе Мырзаке — Кара-Шоро

В результате осадков, прошедших 7–8 апреля, на 47-м километре автодороги Мырзаке – Кара-Шоро (участок Жаман-Тал) произошел сход оползня и падение горных пород. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Силами дорожно-эксплуатационного предприятия № 5 Министерства транспорта с привлечением специальной техники оперативно проведены работы по расчистке дороги.

В настоящее время для защиты дорожного полотна от селевых потоков ведутся работы по повышению уровня дороги до 1,5 метра (подсыпка и поднятие полотна), а также по ее реконструкции.

Следует отметить, что данный участок относится к зонам с повышенной селевой опасностью. В периоды интенсивного притока воды селевые потоки нередко затапливали дорогу, создавая серьезные препятствия для движения транспорта.
