Зачем мэрия Бишкека хочет продлить улицу Минжилкиева, объяснил градоначальник

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев провели выезд с обсуждением планов по продлению улицы Минжилкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Ранее от мэрии поступила информация о возможном продлении улицы Минжилкиева через территорию университета. В мэрии отмечали, что проект направлен на снижение транспортной загруженности в Бишкеке.

Тогда как студенты, сотрудники и выпускники учебного заведения выступили против строительства автомобильной дороги через территорию кампуса. Соответствующая петиция опубликована в социальных сетях.

В воскресенье градоначальник и вице-мэр Рамиз Алиев прошлись по участку дороги, которую муниципалитет планирует открыть. По замыслу мэрии, участок должен соединить микрорайон «Джал» и проспект Чингиза Айтматова.

Чиновники вели прямую трансляцию в соцсетях и общались с подписчиками. Часть пользователей выступила против реализации проекта, но, как отметил мэр, многие не объясняют причины своего несогласия.

«Кто-то против дороги, но почему — никто не говорит. Почему вы против? Дорога нужна. Разгрузится Южная магистраль и к тому же, проспект Чингиза Айтматова будет соединен с улицей Тыналиева», — заявил вице-мэр.

Оба чиновника показали, что заборы на участке будут демонтированы, а сама дорога — расширена. Мэр подчеркнул, что международный статус университета «Манас» закреплен межправительственным соглашением, но и город также имеет свои инфраструктурные потребности.

По словам вице-мэра Рамиза Алиева, на этой территории уже существует дорога, но она фактически не используется.

С одной стороны проезд перекрыт самовольно установленным забором многоэтажного дома, с другой — шлагбаумом университета.

«Мы просто хотим открыть существующую дорогу», — подчеркнул Рамиз Алиев, добавив, что сейчас рассматриваемая территория «не очень похожа на кампус международного значения».

Власти пояснили, что будет применен принцип сервитута — у водителей не будет возможности заезжать на территорию самого университета.

Также планируется обеспечить безопасность: оборудовать пешеходные переходы.

По словам чиновников, вблизи предполагаемой дороги немного зеленых насаждений и вырубка деревьев не планируется.

В мэрии считают, что открытие дороги позволит разгрузить Южную магистраль, которая в настоящее время испытывает сильную нагрузку в часы пик — утром при въезде в город и вечером при выезде. Новый маршрут даст возможность жителям микрорайона «Джал» и жилмассива «Арча-Бешик» добираться без необходимости выезда на магистраль.

В завершение встречи чиновники предложили провести общественное голосование, чтобы учесть мнение горожан. «Мы не можем слушать только одну часть мнений — важно услышать всех», — подчеркнул мэр.