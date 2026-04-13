Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Зачем мэрия Бишкека хочет продлить улицу Минжилкиева, объяснил градоначальник

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамиз Алиев провели выезд с обсуждением планов по продлению улицы Минжилкиева через территорию Кыргызско-Турецкого университета «Манас».

Ранее от мэрии поступила информация о возможном продлении улицы Минжилкиева через территорию университета. В мэрии отмечали, что проект направлен на снижение транспортной загруженности в Бишкеке.

Тогда как студенты, сотрудники и выпускники учебного заведения выступили против строительства автомобильной дороги через территорию кампуса. Соответствующая петиция опубликована в социальных сетях.

В воскресенье градоначальник и вице-мэр Рамиз Алиев прошлись по участку дороги, которую муниципалитет планирует открыть. По замыслу мэрии, участок должен соединить микрорайон «Джал» и проспект Чингиза Айтматова.

Чиновники вели прямую трансляцию в соцсетях и общались с подписчиками. Часть пользователей выступила против реализации проекта, но, как отметил мэр, многие не объясняют причины своего несогласия.

«Кто-то против дороги, но почему — никто не говорит. Почему вы против? Дорога нужна. Разгрузится Южная магистраль и к тому же, проспект Чингиза Айтматова будет соединен с улицей Тыналиева», — заявил вице-мэр.

Оба чиновника показали, что заборы на участке будут демонтированы, а сама дорога — расширена. Мэр подчеркнул, что международный статус университета «Манас» закреплен межправительственным соглашением, но и город также имеет свои инфраструктурные потребности.

По словам вице-мэра Рамиза Алиева, на этой территории уже существует дорога, но она фактически не используется.

С одной стороны проезд перекрыт самовольно установленным забором многоэтажного дома, с другой — шлагбаумом университета.

Он также отметил, что у университета есть кампус и по заверениям городских властей, он не будет затронут или ликвидирован.

«Мы просто хотим открыть существующую дорогу», — подчеркнул Рамиз Алиев, добавив, что сейчас рассматриваемая территория «не очень похожа на кампус международного значения».

Власти пояснили, что будет применен принцип сервитута — у водителей не будет возможности заезжать на территорию самого университета.

Также планируется обеспечить безопасность: оборудовать пешеходные переходы.

По словам чиновников, вблизи предполагаемой дороги немного зеленых насаждений и вырубка деревьев не планируется.

В мэрии считают, что открытие дороги позволит разгрузить Южную магистраль, которая в настоящее время испытывает сильную нагрузку в часы пик — утром при въезде в город и вечером при выезде. Новый маршрут даст возможность жителям микрорайона «Джал» и жилмассива «Арча-Бешик» добираться без необходимости выезда на магистраль.

В завершение встречи чиновники предложили провести общественное голосование, чтобы учесть мнение горожан. «Мы не можем слушать только одну часть мнений — важно услышать всех», — подчеркнул мэр.
Материалы по теме
Ликвидированы последствия оползня на трассе Мырзаке — Кара-Шоро
Участок трассы север — юг расчищают от камней и снежных лавин
Боомское ущелье снова перекроют: на трассе Бишкек — Нарын будут спускать камни
Адылбек Касымалиев: новый Бишкек, стадион к ШОС, трасса и перенос госорганов
Депутаты одобрили строительство двух эстакад и дороги в городе Ош
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста
Танкодром. Мэрию просят обратить внимание на дорогу на улице Исанова
Сошла лавина. Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Бизнес
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
