Минтранс не планирует пересматривать тариф в 200 сомов на объездной Узгена

В ходе обсуждения поправок в Закон «О дорожном фонде» депутат Бурул Аманова подняла вопрос о возможности снижения стоимости проезда по платной объездной дороге вокруг Узгена, ссылаясь на многочисленные жалобы местных жителей.

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Жанибек Улукбеков ответил, что на данный момент снизить тарифы невозможно. Он пояснил, что изначально частный партнер предлагал более высокую стоимость, однако в ходе переговоров для легковых автомобилей удалось зафиксировать ее на уровне 200 сомов.

Читайте по теме В Узгене открыли объездную дорогу: президент о значении проекта

По словам замминистра, практика передачи дорог в оперативное управление, как в случае с узгенской объездной, полностью себя оправдала.

«Сначала многие относились к этому скептически, но сейчас пришло понимание. Это дает хороший эффект, теперь дорогу в Узгене содержат и обслуживают за счет собственных сборов. Сейчас по модели ГЧП реализуется проект западной объездной дороги в Бишкеке, и количество таких проектов растет», — подчеркнул он.

Напомним, платную дорогу вокруг Узгена открыли в декабре 2024 года. Проезд по ней легковых авто стоит 200 сомов. Для грузовых машин разные тарифы. Например, проезд двухосных грузовиков без прицепа обойдется в 350 сомов, а для многотоннажных — 700 сомов.