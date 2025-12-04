15:52
Общество

В Бишкеке пройдет выставка фотографий «Долина ветров»

В Бишкеке 4-28 декабря в Национальном историческом музее пройдет выставка фотографий «Долина ветров». Мероприятие организовано при поддержке посольства Франции в Кыргызстане и Гете-Института в КР как совместная инициатива Германо-Французского культурного института.

Фотографии сделаны тремя юными жителями Баткенской области — Назбийкой, Сарвиноз и Сиреной — совместно с художником Данилом Усмановым в рамках четырехмесячного художественного эксперимента, проведенного в региональном проекте Solitude: Loneliness & Freedom.

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села.

Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

«Приглашаем вас на выставку под названием «Долина ветров», — отметили организаторы.
