Запрет на продажу алкоголя после 22.00. Что об этом думают жители города Ош

Жители Оша в опросе 24.kg высказали свое мнение о недавнем предложении бывшего министра здравоохранения Эркина Чечейбаева ограничивать время продажи алкоголя.

Почти все опрошенные отметили, что ограничение положительно повлияет на безопасность в городе. Но нашлись жители, которые указали на рост незаконной продажи напитков после ввода лимита.

«Я сам не пью, но считаю, что из-за этого ограничения будет развиваться продажа нелегального алкоголя», — отметил ошанин.

Другие горожане заявили, что запрет никак не повлияет на них. «Я сам употребляю, но для меня не составит труда заранее купить алкоголь», — добавил один из них.

«Я против продажи алкоголя и сигарет, потому что сейчас даже школьники курят и употребляют спиртное», — подчеркнула женщина.

Напомним, экс-министр здравоохранения предложил поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя. Отметим, что автора инициативы сняли с должности 1 декабря.