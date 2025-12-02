10:19
Общество

Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 и в выходные

В связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом и в центрах семейной медицины в Бишкеке пересмотрели график работы.

По данным Минздрава, поликлиники работают:

  • с понедельника по пятницу: 8.00-20.00;
  • в субботу: 8.00-18.00;
  • в воскресенье: 8.00-14.00.

Отметим, ранее вице-мэр столицы Виктория Мозгачева посетила столичный ЦСМ № 1 для мониторинга ситуации по обращаемости.

«Решением Минздрава организованы дежурства врачей до 20.00, чтобы своевременно консультировать пациентов. Как видите — абсолютно пустой коридор, нет ни одного посетителя. Это объясняется тем, что многие родители сразу едут с заболевшими детьми в стационары — инфекционную, третью детскую или джальскую (Наццентр охраны материнства и детства) больницы. Мы неоднократно информировали граждан, что в первую очередь нужно обращаться в поликлинику, где окажут помощь и сделают своевременное назначение», — сказала она.

В Кыргызстане продолжается рост ОРВИ и гриппа, на карантин закрывают детские сады, школы переводят на онлайн-обучение. В столичных стационарах открывают дополнительные помещения, но медперсонала не хватает.
