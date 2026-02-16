Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снижается

В Кыргызстане за неделю с 9 по 15 февраля зарегистрировано 10 тысяч 576 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14,7 процента.

Из всех заболевших 70 процентов составляют дети до 14 лет.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в городах Бишкек, Ош и Токмок.

Врачи призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.