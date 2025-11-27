Подъем заболеваемости. Как отличить ОРВИ, грипп и COVID-19

В Кыргызстане резко выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Результаты лабораторных исследований анализов от больных показывают, что в основном циркулирует грипп А/H3N2, известный как гонконгский. Но выявляют и грипп B, и COVID-19.

Почти 70 процентов заболевших — дети до 14 лет.

В инфекционной больнице наплыв пациентов, работает на износ и столичная скорая помощь.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии, кандидат меднаук, врач высшей категории Дамиракан Чыныева рассказала 24.kg о наиболее опасных признаках и последствиях гриппа.

— Какие основные симптомы помогают отличить ОРВИ от гриппа?

— Грипп протекает очень тяжело, у него короткий инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) — от нескольких часов до двух суток. Болезнь опасна тем, что быстро возникают неотложные синдромы.

Их всего четыре:

нейротоксикоз (раздражение мягких мозговых оболочек);

синдром крупа;

абдоминальный синдром;

геморрагический синдром (кровоизлияние в кожу, носовые кровотечения).

Опасность гриппа в его высокой контагиозности: если дома кто-то заболел, то с высокой долей вероятности переболеет вся семья.

В мире могут развиваться эпидемии и пандемии. Гонконгский грипп, появившийся в середине 1968 года, унес более миллиона жизней в мире.

При гриппе резко выражены симптомы интоксикации.

На фоне полного здоровья у больного появляются:

озноб;

высокая температура (39-41 градус Цельсия);

сильнейшая головная боль;

боль в глазных яблоках, сложно смотреть по сторонам;

ломота во всем теле, мышечная боль.

Может быть рвота, а у детей более старшего возраста — бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания.

У маленьких детей может развиться нейротоксикоз, различают три его стадии — от возбуждения до мозговой комы. Важно, чтобы родители обратились за медицинской помощью в первой фазе, которая длится от нескольких часов до двух суток. В это время резко повышается температура, ребенок становится очень беспокойным, постоянно монотонно плачет. При этом выгибается, могут быть рвота, судороги и потеря сознания.

При таких неотложных синдромах, тем более, если ребенок появился на свет с родовой травмой и наблюдается у невролога, важно немедленно идти в больницу. Из-за отека мозга может наступить смерть.

— Что нужно знать об ОРВИ?

— При других ОРВИ инкубационный период может продолжаться от 3 до 14 дней. Они начинаются не так резко и протекают более легко.

В группе ОРВИ есть респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), при котором неотложным является синдром бронхиальной обструкции. То есть идет поражение нижних отделов дыхательных путей, может быть субфебрильная температура (37-38 градусов), появляется кашель — сухой болезненный, приступами, одышка, при выдохе слышен свист.

Если это ребенок первых трех месяцев жизни, при таких проявлениях заниматься самолечением и сидеть дома опасно. Непродуктивный кашель может привести к гипоксическому отеку головного мозга.

При аденовирусной инфекции на фоне температуры (37-39 градусов) появляются слезо- и гноетечение из глаз, грубый лающий кашель, сиплый голос, выделения из носа, лицо бледнеет.

— Чем COVID-19 отличается по клинической картине от сезонного гриппа?

— COVID был, есть и будет, его не отличить, только сделать ПЦР-тест.

— Можно ли по симптомам заподозрить пневмонию?

— Конечно. Сохраняющаяся температура, болезненный, сухой кашель, одышка, хрипы — все это может говорить об осложнении вирусной инфекции в виде пневмонии.

Так как это чаще бактериальный процесс, то при назначении антибиотиков сразу наблюдается улучшение состояния, кашель становится более продуктивным.

— Какие препараты при ОРВИ можно принимать самостоятельно?

— Жаропонижающие. Главное, принимать их при температуре выше 38,5 градуса. Не надо снижать раньше и мешать организму самому бороться с вирусами.

Важно различать белую и красную гипертермию. Во многих семьях нет градусника, и они измеряют температуру ребенка просто рукой. Если конечности у него холодные, считают, что температуры нет. Но когда у детей холодные руки и ноги, то температура уже за 38 градусов, и родители часто пропускают момент судорог.

При заложенности носа люди часто используют сосудосуживающие препараты, но их можно применять не дольше трех дней. Частое и длительное использование каплей в нос в последующем может привести к потере зрения. Лучше промывать нос обычным физраствором.

Если это грипп с температурой 39 градусов и выше, то хороший препарат как для детей, так и взрослых — «тамифлю» (осельтамивир). Но принимать его надо в первые 48 часов, как только заболел, и не дольше пяти дней. Он резко снижает размножение вируса и помогает ускорить выздоровление.

Вообще, конечно, легче предупредить, чем лечить, поэтому нужно своевременно получать вакцину от гриппа.

— Можно ли делать прививки в период роста заболеваемости?

— Если человек здоров и в его семье никто не болеет, можно получить вакцину и сейчас, но только в частных клиниках. Закупленная за счет бюджета рассчитана только для групп риска.

— Стоит ли носить маску здоровому человеку?

— Да. Если он знает, что часто болеет и подвержен вирусным заболеваниям, нужно себя обезопасить. А больной тем более должен это делать и менять маску через каждые два часа, а также пользоваться отдельными посудой и полотенцем.

— Какую роль играет влажность воздуха в помещении?

— Часто в квартирах/домах сушат вещи в комнатах. Так делать не стоит — это может в последующем привести к бронхиальной астме из-за испарений порошков. Но за влажностью, конечно, нужно следить. Не всем гражданам по карману покупка увлажнителя воздуха, поэтому можно расставить по квартире емкости с водой и регулярно проветривать помещения.