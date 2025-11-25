16:20
Общество

Начался эпидсезон гриппа. Рекомендации медиков

Учитывая начало эпидемического сезона заболеваемости гриппом, департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора озвучил свои рекомендации.

По его данным, важно:

  • избегать места массового скопления людей (концерты, торговые центры); по возможности сократить использование общественного транспорта;
  • использовать медицинские маски — они должны плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот, меняться каждые 2–3 часа или при увлажнении;
  • при появлении первых симптомов оставаться дома, детей не отправлять в школу и детские сады, чтобы не заразить окружающих и сверстников в группах и классах;
  • немедленно обратиться к врачу, чтобы получить своевременное правильное лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента;
  • соблюдать и учить детей респираторной гигиене: при кашле и чихании использовать одноразовые салфетки, прикрывать рот и нос локтевым сгибом, а не ладонью;
  • использовать антисептики для обеззараживания рук, после прихода с улицы, поездки в общественном транспорте и общественных мест.

Также рекомендуется регулярно проветривать помещения — минимум 3-4 раза в день по 10-15 минут, соблюдать постельный режим, изолировать больного (по возможности выделить ему отдельную комнату и выделить отдельную посуду и полотенца — мыть и дезинфицировать их отдельно).

Переносить грипп «на ногах» опасно из-за высокого риска осложнений.

Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.
Большинство людей болеет гриппом всего несколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.

Главные симптомы гриппа: высокая температура (от 38 градусов), лихорадка, озноб, кашель.

По данным специалистов, сезон ОРВИ в КР обычно начинается с октября и продолжается до марта, заболеваемость гриппом наблюдается с конца ноября по январь. Пик обычно приходится на декабрь-январь.
