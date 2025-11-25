Начался эпидсезон гриппа. Рекомендации медиков

Учитывая начало эпидемического сезона заболеваемости гриппом, департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора озвучил свои рекомендации.
По его данным, важно:
- избегать места массового скопления людей (концерты, торговые центры); по возможности сократить использование общественного транспорта;
- использовать медицинские маски — они должны плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот, меняться каждые 2–3 часа или при увлажнении;
- при появлении первых симптомов оставаться дома, детей не отправлять в школу и детские сады, чтобы не заразить окружающих и сверстников в группах и классах;
- немедленно обратиться к врачу, чтобы получить своевременное правильное лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента;
- соблюдать и учить детей респираторной гигиене: при кашле и чихании использовать одноразовые салфетки, прикрывать рот и нос локтевым сгибом, а не ладонью;
- использовать антисептики для обеззараживания рук, после прихода с улицы, поездки в общественном транспорте и общественных мест.
Также рекомендуется регулярно проветривать помещения — минимум 3-4 раза в день по 10-15 минут, соблюдать постельный режим, изолировать больного (по возможности выделить ему отдельную комнату и выделить отдельную посуду и полотенца — мыть и дезинфицировать их отдельно).
Грипп — это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа.
Большинство людей болеет гриппом всего несколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания.
По данным специалистов, сезон ОРВИ в КР обычно начинается с октября и продолжается до марта, заболеваемость гриппом наблюдается с конца ноября по январь. Пик обычно приходится на декабрь-январь.