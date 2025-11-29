10:26
В Новосибирской области России хотят создать центр адаптации мигрантов

Власти Новосибирской области, где работает 90 тысяч трудовых мигрантов, рассматривают возможность создания центра по адаптации мигрантов, аналогичного ранее открытым Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в пилотном формате в ряде регионов России. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

Он уточнил, что регион готов участвовать в федеральном конкурсе на открытие такого центра.

Роман Бурдин пояснил, что Министерство региональной политики стремится через работодателей и миграционную службу устанавливать контакт с теми предприятиями, учреждениями, где трудится большое число мигрантов.
