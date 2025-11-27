21:16
Дайырбек Орунбеков: В крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы

Во всех крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, свалка в Бишкеке почти 50 лет, со времен СССР, была переполнена, горела и дымила, став большой экологической проблемой.

«По поручению главы государства решение этой проблемы началось с полного тушения пожаров на полигоне. Затем мусор засыпали землей, провели рекультивацию, посадили там деревья и кустарники. На следующем этапе была поставлена задача построить завод по переработке отходов, и, даст бог, эта работа полностью завершена, скоро предприятие официально откроют», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что в столице ежедневно собирается около 1 тысячи тонн отходов.

«Завод имеет мощность по переработке 1,2 тысячи тонн отходов в сутки и может производить 30 мегаватт электроэнергии. Из золы, остающейся после сжигания отходов, производятся строительные материалы. Таким образом, в Бишкеке построен современный завод, который полностью уничтожает отходы и превращает их остатки в стройматериалы. Такие предприятия теперь будут строиться и в других крупных городах», — резюмировал руководитель службы информполитики администрации президента.
