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Общество

В Бишкеке изменили категорию земель для строительства завода

Кабинет министров принял постановление о трансформации категории земель в черте города Бишкека.

Согласно постановлению, земельные участки государственной собственности площадью 9,98 гектара, расположенные в контурах № 15 и 21, ранее относящиеся к категории «Земли сельскохозяйственного назначения», переведены в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и других направлений». Это сделано с целью строительства завода по утилизации отходов.

Мэрии города Бишкека поручено внести необходимые изменения в документы по учету земли, обеспечить целевое использование данных участков, разработать и утвердить градостроительную документацию в соответствии с законодательством и строительными нормами, а также соблюдать требования по охране историко-культурного наследия и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Кроме того, мэрия должна предпринять меры по восстановлению земель в случае их нецелевого использования, а также обеспечить компенсацию убытков сельскохозяйственного и лесного производства согласно законодательству.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330144/
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