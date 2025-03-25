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Власть

Мэр столицы рассказал президенту о ремонте дорог в Бишкеке и других проектах

Фото администрации президента КР. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал президенту Садыру Жапарову о транспортной стратегии развития столицы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, в 2025 году запланирована комплексная реконструкция восьми «ключевых магистралей и дороги, ведущей до аэропорта «Манас», общая протяженность которых составляет 42 километра, и строительство четырех новых автодорог, в том числе дублера проспекта Жибек Жолу и трех мостов через реку Аламедин».

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Мэр заявил о планах покупки 250 современных автобусов экологического стандарта Евро-5. Общий бюджет транспортной модернизации составляет 8,2 миллиарда сомов.

В рамках дальнейшего развития транспортной системы запланировано создание 12 новых маршрутов, внедрение интеллектуальной системы управления движением и строительство современных пересадочных узлов.

Айбек Джунушалиев сообщил, что в 2024 году бюджет города достиг 36,5 миллиарда сомов, что в 1,7 раза превышает показатели 2023-го. Заключены инвестиционные соглашения на общую сумму свыше $1 миллиарда.

Мэр также рассказал о проектах в сфере инфраструктуры, включая строительство жилого комплекса, общий объем инвестиций которого составляет $3,1 миллиарда.

Рассмотрены вопросы модернизации теплоснабжения и экологии, строительство мусороперерабатывающего завода и обновление канализационных систем.

Президент выделил 4,5 миллиарда сомов на реализацию дорожных проектов и 100 миллионов сомов на развитие системы сортировки отходов.

Садыр Жапаров поручил ускорить работы по благоустройству прибрежных зон городских рек и каналов, подчеркнув важность создания комфортных рекреационных пространств для жителей столицы.

Он акцентировал внимание на необходимости завершения строительства завода по переработке твердых бытовых отходов в течение 2025 года.

Садыр Жапаров утвердил план мероприятий мэрии Бишкека на два года и дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323865/
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