10:14
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

С декабря мусороперерабатывающий завод начнет поставлять электроэнергию — мэр

В Бишкеке с 1 декабря мусороперерабатывающий завод начнет поставлять электроэнергию в сеть. Об этом сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Он напомнил, что в соответствии с новым Генпланом столица будет застраиваться высотными зданиями. В настоящее время новые жилые комплексы подключаются к существующим инженерным сетям, что в будущем может привести к значительному увеличению потребления электроэнергии.

«Мы акцентируем внимание на том, чтобы жители бережно относились к электроэнергии. В рамках предпринятых мер город имеет возможности для оптимизации потребления электричества. Однако основным решением проблемы является создание условий для генерации электроэнергии, что актуально не только для Бишкека, но и для всей страны», — пояснил он.

По словам Айбека Джунушалиева, с 1 декабря новый мусороперерабатывающий завод начнет подавать первую электроэнергию. «Тем не менее нам все еще потребуются дополнительные мощности для удовлетворения пиковых нагрузок», — добавил глава города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351577/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изменили категорию земель для строительства завода
На Иссык-Куле китайский инвестор построит два мусоросжигающих завода
Мэр столицы рассказал президенту о ремонте дорог в Бишкеке и других проектах
Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке. На каком этапе проект
В Оше планируют инвестировать более $10 миллионов в завод по переработке мусора
Мусоросжигательный завод в Бишкеке. На какой стадии проект
После строительства завода по сжиганию мусора могут закрыть пригородные свалки
Новый мусоросжигательный завод будет производить электроэнергию и стройматериалы
Дан старт строительству экотехнологического завода в Бишкеке
Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Бизнес
KICB присоединился к&nbsp;Деловому консультативному совету по&nbsp;вопросам детей ЮНИСЕФ KICB присоединился к Деловому консультативному совету по вопросам детей ЮНИСЕФ
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
20 ноября, четверг
10:01
Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом Сегодня в прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дм...
09:50
На 62 миллиона сомов закупит топливо ОАО «Кыргызкомур»
09:45
Кыргызстанка покорила «Мисс Вселенная» впечатляющим образом беркута
09:39
СМИ выяснили, почему спецпосланник главы США отказался от встречи с Зеленским
09:38
В Бишкеке неизвестный напал на девушку и ударил ее по голове твердым предметом