В Бишкеке с 1 декабря мусороперерабатывающий завод начнет поставлять электроэнергию в сеть. Об этом сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Он напомнил, что в соответствии с новым Генпланом столица будет застраиваться высотными зданиями. В настоящее время новые жилые комплексы подключаются к существующим инженерным сетям, что в будущем может привести к значительному увеличению потребления электроэнергии.

«Мы акцентируем внимание на том, чтобы жители бережно относились к электроэнергии. В рамках предпринятых мер город имеет возможности для оптимизации потребления электричества. Однако основным решением проблемы является создание условий для генерации электроэнергии, что актуально не только для Бишкека, но и для всей страны», — пояснил он.

По словам Айбека Джунушалиева, с 1 декабря новый мусороперерабатывающий завод начнет подавать первую электроэнергию. «Тем не менее нам все еще потребуются дополнительные мощности для удовлетворения пиковых нагрузок», — добавил глава города.