Общество

В Бишкеке мусороперерабатывающий завод уже утилизировал 49 тысяч тонн отходов

В Бишкеке мусороперерабатывающий завод уже утилизировал 49 тысяч тонн отходов. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

Он назвал запуск предприятия главным поводом для гордости за последнее время и напомнил, что предприятие полностью построено за счет средств частного инвестора.

«Бишкек, не потратив денег, получил возможность построить завод. Инвестор вложил $95 миллионов в его строительство», — сказал градоначальник.

Айбек Джунушалиев напомнил о провальном проекте по реконструкции Бишкекского мусорного полигона, на который взяли кредит размером 22 миллиона евро.

«Сейчас и дело возбуждено, и несколько людей, бывших на прежней службе, взяты под стражу», — отметил он.

Новое предприятие демонстрирует эксплуатационные показатели: завод переработал 49 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Это позволяет не только сократить объем мусора, но и решать многолетнюю экологическую проблему задымления санитарного полигона.
