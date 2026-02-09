18:30
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора

В Оше будет построен современный завод по утилизации твердых бытовых отходов с производством электрической энергии. Концессионное соглашение подписали мэр города Женишбек Токторбаев и руководитель китайской компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Дао. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша

Согласно проекту, предприятие сможет перерабатывать до 310 тысяч тонн отходов в год, превращая их в электроэнергию. В мэрии подчеркивают, что завод будет соответствовать экологическим нормам и не будет выделять вредные вещества в окружающую среду.

В ближайшие дни планируется закладка капсулы времени. Запуск завода намечен на конец 2027 года.

Проект реализуется в рамках расширения инфраструктуры города и решения проблемы растущего объема отходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361228/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Забытый нарком: роль Дали мырзы Зульфибаева в истории Кыргызстана
В городе Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в «Эне-Сай»
В городе Ош открыли роддом после капремонта
В Оше расширяют улицу: ожидается снос построек вдоль трассы
В Оше освобождают участок у центрального стадиона, возвращенный городу
В Бишкеке мусороперерабатывающий завод уже утилизировал 49 тысяч тонн отходов
В городе Ош модернизируют муниципальное предприятие «Аграрное хозяйство»
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке
В Детской клинической больнице города Ош навели порядок с очередями
В Оше рост ОРВИ и пневмонии. Семейные врачи перешли на усиленный режим работы
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
18:24
Онкология, гинекология, сердечные болезни. Минздрав КР изучает опыт России Онкология, гинекология, сердечные болезни. Минздрав КР ...
18:04
В Таласе компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения техрегламентов
17:58
«Мне пофиг на твое мнение»: в Бишкеке водитель Corvette поругался с милицией
17:48
В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора
17:44
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша