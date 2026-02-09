В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора

В Оше будет построен современный завод по утилизации твердых бытовых отходов с производством электрической энергии. Концессионное соглашение подписали мэр города Женишбек Токторбаев и руководитель китайской компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Дао. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Фото мэрии Оша

Согласно проекту, предприятие сможет перерабатывать до 310 тысяч тонн отходов в год, превращая их в электроэнергию. В мэрии подчеркивают, что завод будет соответствовать экологическим нормам и не будет выделять вредные вещества в окружающую среду.

В ближайшие дни планируется закладка капсулы времени. Запуск завода намечен на конец 2027 года.

Проект реализуется в рамках расширения инфраструктуры города и решения проблемы растущего объема отходов.