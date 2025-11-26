13:57
Общество

Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды в Токтогуле

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области завершили реконструкцию Сары-Ташского канала, что улучшило подачу поливной воды для местных фермеров. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, Сары-Ташский канал протяженностью 3 тысячи 500 метров имеет пропускную способность 1,5 кубических метра в секунду. Он обеспечивает поливной водой 250 гектаров посевных площадей.

Канал устарел, из-за чего ежегодное разрастание камыша снижало его водопропускную способность и приводило к большим потерям воды.

Новое бетонное полотно уложили на участке длиной 1500 метров по современной технологии. Это расширило возможности бесперебойной подачи поливной воды и создало условия для значительного сокращения дефицита воды на посевных площадях.
