Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды в Токтогуле

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области завершили реконструкцию Сары-Ташского канала, что улучшило подачу поливной воды для местных фермеров. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, Сары-Ташский канал протяженностью 3 тысячи 500 метров имеет пропускную способность 1,5 кубических метра в секунду. Он обеспечивает поливной водой 250 гектаров посевных площадей.

Канал устарел, из-за чего ежегодное разрастание камыша снижало его водопропускную способность и приводило к большим потерям воды.