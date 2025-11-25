Каждый год одно и то же. Инфекционка трещит под наплывом пациентов с ОРВИ

Бишкекчане жалуются на очередь в инфекционной больнице в связи с ростом заболевших ОРВИ. Некоторые посетители скандалят в очереди и мешают медикам работать. Иногда дело доходит до вызова милиции, чтобы усмирить пациентов.

Журналисты 24.kg посетили инфекционную больницу, чтобы узнать, как обстоят дела с приемом пациентов, очередями, а также поговорили с заместителем главврача Нургуль Молдалиевой.

В приемном отделении работают два кабинета. К каждому очередь из 10-15 человек без разделения на взрослых и детей. Некоторые родители находятся в учреждении с утра.

«Мы приехали в третью городскую больницу к 10.00 и просидели там три часа. Нас направили на госпитализацию, и здесь мы уже сидим третий час. У моего ребенка обезвоживание, он очень слаб, третий день не ест, у него температура. Принимает только один врач — и взрослых, и детей в одном кабинете, и это неправильно: нужно хотя бы два-три врача и разделение потоков, чтобы взрослые и дети не были в одном тесном помещении», — сказала одна родительница.

Она отметила, что с пятницы врачи говорили ей лечить ребенка дома, потому что мест нет; но состояние ее сына не улучшилось, ему назначали антибиотики — после них началась рвота и понос. В итоге они снова вернулись в больницу.

Другая мама отметила, что из-за нехватки врачей она обратилась в Минздрав, но ей только повторили, что сотрудников не хватает.

«У нас уже четвертый день температура под сорок. Сегодня приехали в надежде, что нам наконец окажут помощь. Первую помощь оказали, поставили свечку от температуры, но дальше — все: просто ждем. Мы в очереди с 11 часов, сейчас уже 15.00, и это еще «нормально». Иногда ждем по пять часов. В прошлый раз я приехала в 5 утра, а приняли нас только в 10.00. Я уже не знаю, куда обращаться. Звонила в Минздрав — мне сказали, что не хватает сотрудников», — сообщила женщина.

Нургуль Молдалиева, заместитель главного врача по педиатрическим вопросам Республиканской клинической инфекционной больницы, отметила, что в учреждение приходят очень много пациентов с легкой формой ОРВИ, которая не требует госпитализации.

Фото 24.kg. Нургуль Молдалиева, заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы.

«ОРВИ — это обязательно высокая температура, катаральное проявление, которое сопровождается лихорадкой. Но лихорадка — не показание для госпитализации. Существуют четкие алгоритмы: обструктивный синдром, дыхательная недостаточность, проявление острого стенозирующего ларинготрахеита. На сегодня из всех обратившихся 421 пациента госпитализировано всего лишь 38 процентов. Остальные приходят только за консультацией. Ее они могут получить в поликлиниках, но почему-то они идут именно в стационары», — сообщила врач.

Больницы превратили в поликлиники, сюда приходят целыми семьями. Нургуль Молдалиева

Заместитель главврача отметила, что население не обращается в поликлиники на ранних стадиях болезни, а когда начинаются осложнения, обращаются прямиком в стационар. Отсюда и наблюдается большая численность пациентов.

По словам врача, из поликлиник направления в стационар должны давать только при наличии каких-либо осложнений на амбулаторном этапе.

Строгая маршрутизация должна быть. Больницы ведь не резиновые. Нургуль Молдалиева

На сегодняшний день в стационаре находится 587 пациентов. Сама больница рассчитана на 500 коек. Дополнительно развернули 90 коек.

На вопрос, почему новое здание больницы еще не работает, Нургуль Молдалиева ответила, что в здание еще подсоединили отопление и там довольно холодно.

Врач отметила, что в больнице действительно наблюдается острый дефицит кадров.

«При маленькой зарплате кто пойдет на такой поток работать? Водитель автобуса получает больше, чем врач. Мы об этом неоднократно писали. Министерство здравоохранения в курсе. На приеме на ночное дежурство у нас остается трое врачей. И когда очень большой поток больных, мы снимаем тех, кто в стационаре дежурит. Даже реаниматолога зовем на помощь, если в реанимации у нас мало больных. Одного доктора снимаем со смены и отправляем в приемное отделение. Сейчас сезонный рост, это ежегодное явление, и поток больных очень большой», — отметила она.