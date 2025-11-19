От вирусов не помогут. Врачи советуют правильно использовать антибиотики

Во всем мире 18-24 ноября ежегодно проводится Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья, в 2025 году девиз недели звучит так: «Действуйте сейчас: защитите наше настоящее, обеспечьте наше будущее».

Устойчивость к противомикробным препаратам — одна из самых серьезных угроз здравоохранению.

Читайте по теме Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны

Когда антибиотики используют неправильно:

микробы становятся устойчивыми;

инфекции лечить сложнее, нужны более сильные препараты;

растет количество осложнений и смертельных случаев по всему миру.

«Антибиотики — это препараты, которые убивают бактерии или останавливают их рост. Но важно помнить: они не работают против вирусов (ОРВИ, грипп и другое)», — подчеркнули специалисты.

Они напомнили, как правильно применять антибиотики: