11:10
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

От вирусов не помогут. Врачи советуют правильно использовать антибиотики

Во всем мире 18-24 ноября ежегодно проводится Всемирная неделя повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

По данным Республиканского центра укрепления здоровья, в 2025 году девиз недели звучит так: «Действуйте сейчас: защитите наше настоящее, обеспечьте наше будущее».

Устойчивость к противомикробным препаратам — одна из самых серьезных угроз здравоохранению.

Читайте по теме
Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны

Когда антибиотики используют неправильно:

  • микробы становятся устойчивыми;
  • инфекции лечить сложнее, нужны более сильные препараты;
  • растет количество осложнений и смертельных случаев по всему миру.

«Антибиотики — это препараты, которые убивают бактерии или останавливают их рост. Но важно помнить: они не работают против вирусов (ОРВИ, грипп и другое)», — подчеркнули специалисты.

Они напомнили, как правильно применять антибиотики:

  • принимать их только по назначению врача;
  • проходить весь курс лечения полностью;
  • не заниматься самолечением;
  • не требовать антибиотики «на всякий случай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351429/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Антибиотики не панацея: почему при ОРВИ они бесполезны и опасны
За неделю в Кыргызстане зарегистрировали более 5,3 тысячи случаев ОРВИ
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
Минздраву поручили усилить меры по предотвращению распространения ОРВИ
Метапневмовирус в Кыргызстане. Причин для беспокойства нет, заявляют в Минздраве
Инфекционка в Бишкеке переполнена. Пациентов размещают в коридорах
Вспышка метапневмовируса. ВОЗ прокомментировала ситуацию
Рост количества вызовов к пациентам с ОРВИ отмечают в скорой помощи Бишкека
Сезон ОРВИ. В Бишкеке центры семейной медицины работают по новому графику
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
11:08
Евразийский центр русского языка и культуры откроется в Бишкеке Евразийский центр русского языка и культуры откроется в...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
10:48
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента
10:47
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам задержали в Кыргызстане
10:44
В городе Ош завершился Кубок мира по горному туризму