В Бишкеке выяснили, что горожане думают об энергосбережении

Журналисты 24.kg провели опрос на улицах столицы, чтобы узнать, как жители Бишкека относятся к инициативам властей по энергосбережению и временным отключениям электроэнергии. Мнения горожан оказались разными, но большинство отнеслись с пониманием.

Некоторые жители считают, что в нынешней ситуации экономия электроэнергии необходима.

Думаем, что это правильное решение. Электроэнергия очень важна. Сейчас у нас условия не очень хорошие, поэтому меры по экономии нужны. житель столицы

Другие отмечают, что принимают ситуацию как вынужденную необходимость.

«Народ должен соглашаться с вынужденными мерами. Это делается для блага всего Кыргызстана», — отметил участник опроса.

Есть и те, кто поддерживает меры, но признает, что столкнулся с бытовыми трудностями.

«Нейтрально отношусь. Но дома это проблема. Я хочу поставить чайник, разогреть еду, включить стирку — и все, света нет», — пожаловалась бишкекчанка.

Читайте по теме Алтынай Джу: В ГКНБ выслушали мои идеи, встреча прошла спокойно

Хотя мнения разделились, большинство участников опроса подчеркнули: главное — чтобы меры были продуманными, временными и не ударили по самым уязвимым.

Горожане отмечают, что готовы поддерживать инициативы по энергосбережению, если это поможет преодолеть трудные времена. Большинство уверено, что государство сможет легко преодолеть ситуации и в скором времени все наладится.