Общество

Визовый режим для Кыргызстана снизит поток туристов в Молдову — эксперт

Молдова отказом от безвизового режима с Таджикистаном и Кыргызстаном во вред себе адаптируется к стандартам Евросоюза. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Напомним, Молдова отказалась от безвизового режима с РТ и КР после денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан СНГ по территории его участников, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года. Этот шаг станет частью более широкой инициативы по выходу из некоторых многосторонних договоров, заключенных в рамках Содружества.

«С точки зрения анализа данный шаг можно рассматривать как часть более масштабной политики Молдовы по адаптации своего законодательства к нормам и стандартам Европейского союза. Однако с экономической и прагматической точки зрения такие изменения могут иметь негативные последствия для страны. В частности, введение визового режима с Таджикистаном и Кыргызстаном может привести к снижению потока туристов и деловых контактов, что, в свою очередь, окажет давление на бюджет государства и сферу услуг», — сказал Дмитрий Сорокин.

Кроме того, следует учитывать, добавил он, что подобные действия со стороны Молдовы «могут вызвать зеркальные меры со стороны упомянутых стран, а это еще больше усложнит ситуацию и приведет к дополнительным экономическим издержкам».
