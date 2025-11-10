22:48
Молдова рассматривает отмену безвизового режима для граждан Кыргызстана

Правительство Молдовы предлагает денонсировать соглашение о безвизовом режиме среди стран-участниц СНГ. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, такое решение считается одним из шагов по сближению законодательства страны с требованиями Европейского Союза.

Официальный Кишинев в рамках этого процесса пересматривает старые соглашения, созданные в постсоветское время. Ранее граждане Кыргызстана и Таджикистана могли въезжать в Молдову без визы.

Если документ будет принят, граждане этих двух стран должны будут получать визу для работы, учебы или личных поездок в Молдову.

Молдавские чиновники отмечают, что этот шаг не направлен против определенных стран, он принимается в связи с необходимостью соответствия европейским миграционным и визовым правилам.

За последние три года Молдова вышла из десятков соглашений, созданных в рамках СНГ. В 2024 году страна прекратила членство в Парламентской ассамблее СНГ, перестала платить взносы и закрыла представительство телеканала «Мир».
