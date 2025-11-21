Картину Фриды Кало продали за рекордную для художниц сумму

Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка, установив ценовой рекорд для женщин-художниц, сообщает The Guardian.

Автопортрет мексиканки Фриды Кало «Сон (Кровать)» был продан за $54,6 миллиона на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Это рекордная сумма как для женщин-художниц, так и для латиноамериканского искусства.

Имя покупателя не разглашается, торги продолжались четыре минуты.

Картина El sueño (La cama) была написана в 1940 году. На ней изображена спящая в кровати Кало, а на балдахине над ней — улыбающийся скелет, обмотанный динамитом. Ранее картина находилась в частной коллекции. При этом работы Кало, находящиеся в музеях и частных коллекциях на территории Мексики, являются памятником искусства и запрещены для продажи.