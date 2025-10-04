Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы

Пи Дидди приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, сообщает Reuters.

Суд в Нью-Йорке также обязал рэпера выплатить штраф в размере $500 тысяч. Это максимальный штраф, который судья смог назначить.

Ранее федеральные прокуратуры просили приговорить Шона Комбса не менее чем к 11 годам заключения. Защита утверждала, что рэпер должен получить не более 14 месяцев. По версии прокуратуры, музыкант создал и управлял «преступным сообществом», которое занималось торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, похищеними людей, поджогами, взяточничеством. Рэпер отрицал все обвинения.

Присяжные вынесли вердикт в июле 2025 года. Шона Комбса оправдали по самым тяжким обвинениям.

Пи Дидди заключен под стражу осенью 2024-го и с тех пор остается под арестом. В начале июля коллегия присяжных в Нью-Йорке вынесла вердикт, оправдав его по наиболее тяжелым обвинениям в секс-торговле и участии в преступном сообществе.

55-летний Шон Комбс, работавший под псевдонимами Puff Daddy, P.Diddy, Diddy, — один из главных рэп-исполнителей и продюсеров уже несколько десятилетий.

Он обвинялся по нескольким статьям, самая суровая из них — о рэкете, что предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Понятие «рэкет» американское законодательство трактует как «создание преступного предприятия» — формулировка появилась, чтобы бороться с мафией и организованной преступностью. Лояльные Комбсу сотрудники, утверждает прокуратура, помогали ему доставать наркотики, которыми он опаивал своих жертв, а также помогали скрывать то, что происходило на его вечеринках.