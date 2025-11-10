20:06
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Власть

Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы

Апелляционный суд в Париже заменил тюремное заключение Николя Саркози на судебный надзор по ходатайству прокуратуры. 70-летний Саркози был приговорен к 5 годам тюрьмы, но пробыл там менее 3 недель, пишет DW.

После выхода из тюрьмы экс-президент, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, обязан носить на ноге электронный браслет. Контакты с обвиняемыми и свидетелями по его делу ему запрещены. Выступая на заседании по видеосвязи, Николя Саркози назвал свое заключение «очень тяжелым» и «изнурительным». В свою очередь адвокаты бывшего президента требовали его досрочного освобождения.

Николя Саркози в конце сентября приговорили к пяти годам лишения свободы. Ранее суд в Париже признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре по делу о незаконном ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры Франции, бывший диктатор Ливии Муамар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года около 50 миллионов евро. При этом по всем остальным пунктам — растрата государственных средств, пассивная коррупция и нарушения в финансировании избирательной кампании — Саркози оправдали.

Саркози отбывал свой срок с 21 октября в парижской тюрьме Санте. Его разместили в одиночной камере. На свидания к Саркози разрешалось приходить трижды в неделю, у него была возможность пользоваться мобильным телефоном, но звонки были разрешены только на одобренные правоохранителями номера. Он был взят в тюрьме под охрану.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350360/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты
За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы
Власти Британии хотят выпускать преступников раньше срока: не хватает тюрем
Возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас» намерен президент США
Во Франции неизвестные обстреляли несколько тюрем из автомата
Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
20:01
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из ...
19:49
Кыргызстан и Россия строят новую школу в Бишкеке за 35 миллионов сомов
19:12
Садыр Жапаров открыл арену «Жаштык» после капитальной реконструкции
18:30
11 ноября: где в Бишкеке отключат свет
18:22
В части Бишкека 11 ноября отключат отопление и горячее водоснабжение