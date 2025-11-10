Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы

Апелляционный суд в Париже заменил тюремное заключение Николя Саркози на судебный надзор по ходатайству прокуратуры. 70-летний Саркози был приговорен к 5 годам тюрьмы, но пробыл там менее 3 недель, пишет DW.

После выхода из тюрьмы экс-президент, осужденный за незаконное финансирование предвыборной кампании, обязан носить на ноге электронный браслет. Контакты с обвиняемыми и свидетелями по его делу ему запрещены. Выступая на заседании по видеосвязи, Николя Саркози назвал свое заключение «очень тяжелым» и «изнурительным». В свою очередь адвокаты бывшего президента требовали его досрочного освобождения.

Николя Саркози в конце сентября приговорили к пяти годам лишения свободы. Ранее суд в Париже признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре по делу о незаконном ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. По данным прокуратуры Франции, бывший диктатор Ливии Муамар Каддафи в годы своего правления передал на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года около 50 миллионов евро. При этом по всем остальным пунктам — растрата государственных средств, пассивная коррупция и нарушения в финансировании избирательной кампании — Саркози оправдали.

Саркози отбывал свой срок с 21 октября в парижской тюрьме Санте. Его разместили в одиночной камере. На свидания к Саркози разрешалось приходить трижды в неделю, у него была возможность пользоваться мобильным телефоном, но звонки были разрешены только на одобренные правоохранителями номера. Он был взят в тюрьме под охрану.