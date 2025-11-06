В Кыргызстане за 2024 год отмечалось снижение заболеваемости алкогольной зависимостью на 27 процентов. Об этом говорится в материалах Центра электронного здравоохранения.

Согласно обзору, показатель заболеваемости составил 8,9 на 100 тысяч населения. В 2023-м, для сравнения, — 12,2 на 100 тысяч.

Число вновь выявленных больных в прошлом году уменьшилось до 646 (в 2023-м — 865).

Снижение заболеваемости отмечалось по всем регионам, кроме Баткенской области, где отмечен рост на 4,3 процента.

Фото из обзора ЦЭЗ. Данные МЗ КР

В 2023 году наиболее высокий уровень алкогольной зависимости отмечался в регионах, где сохранились самостоятельные психо-наркологические центры.

При этом, по данным отчета, в 2024-м в стране регистрировался незначительный рост наркотической зависимости. Число вновь выявленных больных увеличилось до 146 (в 2023 году — 114). Сохраняется низкий уровень выявления больных с наркотической зависимостью по всем регионам.

По словам врачей, подростки не обращаются за помощью к наркологам из-за стигмы.