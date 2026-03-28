Анемия у детей: педиатр рассказала о причинах, симптомах и профилактике

Анемия остается одной из самых распространенных проблем детского здоровья и часто развивается у детей раннего возраста. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила педиатр Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Жазгуль Мураталиева.

По ее словам, анемия — это снижение уровня гемоглобина и эритроцитов в крови, а при железодефицитной форме — недостаток железа в тканях организма.

«Основной причиной анемии у маленьких детей являются интенсивный рост и нехватка железа. До шести месяцев ребенок получает достаточное количество этого элемента с грудным молоком, однако затем потребности организма увеличиваются. Если после шести месяцев не обеспечить поступление железа с пищей, может развиться железодефицитная анемия», — сказала Жазгуль Мураталиева.

Она отметила, что одним из факторов риска является состояние здоровья матери. Если женщина во время беременности страдала анемией и не получала полноценного лечения, ребенок может родиться уже с дефицитом железа. Поэтому важно контролировать свое состояние, сдавать своевременно анализы и вести профилактику анемии.

Педиатр добавила, что первое обследование у детей проводится в возрасте шести месяцев — сдают общий анализ крови. Затем его повторяют в год, два года, перед школой и в пубертатный период.

«При наличии анемии у маленьких детей педиатр решает вопрос — рекомендует прием препаратов и рациональное введение прикорма в полгода. В первую очередь речь идет об овощах, красном или белом мясе и других продуктах, содержащих железо. Детское питание представлено на рынке в широком ассортименте. При необходимости детям назначают препараты железа — как в лечебных, так и в профилактических дозах», — пояснила Жазгуль Мураталиева.

По ее словам, среди основных симптомов анемии у детей выделяют бледность и сухость кожных покровов, слабость, быструю утомляемость, частые заболевания, головокружения, отставания в росте. Могут появляться изменения ногтей, волос и даже извращение вкуса и обоняния — например, желание есть мел или глину, им нравится запах ацетона, лака, бензина или краски.

Специалист подчеркнула, что анемия и снижение иммунитета тесно связаны между собой и могут образовывать порочный круг, поэтому важно вовремя обращаться к врачу и не игнорировать обследования.

По ее словам, ключевую роль в профилактике играют правильное питание, режим сна, регулярные прогулки и внимательное отношение родителей к здоровью ребенка.