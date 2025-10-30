11:52
Общество

Из-за стигмы подростки в КР не обращаются за помощью к наркологам

Из-за стигмы подростки в Кыргызстане не обращаются за помощью к наркологам. Об этом на брифинге сообщила завотделением медико-психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) Тинатин Сагымбаева.

По ее словам, за три квартала 2025 года зарегистрировано 209 обращений от несовершеннолетних.

«Наше отделение функционирует в психиатрической больнице, и это уже большая стигма для людей. Даже если ребенок не побоялся рассказать родителям, то у самих взрослых может быть стигма. Они думают: «Ну нет, мой ребенок точно не «больной». Если я его приведу в больницу, то его поставят на учет, закроют в больнице, будущее испортится». Поэтому они ищут другие варианты получения помощи или вообще пренебрегают. Стигма — действительно большая проблема. Мы не имеем права оказывать услуги детям без извещения опекуна или родителя, только если состояние не угрожает их жизни», — сказала Тинатин Сагымбаева.

На вопрос, сколько не обратившихся за помощью может быть, она затруднилась ответить.

«Даже если обратимся к частным реабилитационным центрам, то они такую статистику не предоставляют. Кроме того, неизвестно их точное количество — не все зарегистрированы в отделе лицензирования Минздрава. Предполагаю, что они могут быть зарегистрированы как образовательные или социальные учреждения. Многие заявляют, что не берут несовершеннолетних, хотя на самом деле оказывают им такие услуги. С другой стороны, если взять все население республики, то кажется, что 200-300 человек — это ничтожная цифра. Но нужно всегда помнить, что это только верхушка», — заметила специалист.

Начальник отдела профилактики службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Каныбек Усенов добавил, что, по официальной статистике РЦПН на 1 января 2025 года, на учете состоит 6,6 тысячи наркозависимых.

Тинатин Сагымбаева сказала, что в РЦПН существует возможность анонимного лечения. «Все права в таком случае защищены, никто не выявит личные данные. Лица, получающие лечение анонимно, в официальную статистику не попадают», — заверила она.
